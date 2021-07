Vladimir Putin, mesaj clar pentru Ucraina: Sa se intoarca la granitele pe care le avea atunci cand a aderat la Uniunea Sovietica in 1922, adica fara Peninsula Crimeea

Liderul de la Kremlin sustine ca Ucraina ar trebui sa se intoarca la granitele pe care le-a avut in momentul aderarii la URSS la inceputul secolului trecut, adica fara Peninsula Crimeea.

"Un nou stat poate fi creat doar pe o baza legitima, cu tot respectul pentru dorinta oamenilor de a obtine suveranitate", a scris presedintele rus Vladimir Putin intr-un articol, "Unitatea istorica a rusilor si ucrainenilor", postat pe site-ul Kremlinului luni, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

"Totul se schimba, inclusiv tarile si societatile. Si cu siguranta, o parte a unui singur popor in cursul dezvoltarii sale - datorita unor motive si circumstante istorice - se poate simti si recunoaste la un moment dat ca o natiune separata. Cum sa raspunzi la acest lucru? Exista o singura modalitate de a raspunde la acest lucru: cu respect!", a subliniat Putin, transmite Tass.

Potrivit acestuia, daca oamenii vor sa "isi creeze propriul stat - sunt bineveniti!"

"Dar in ce conditii?", a spus el, subliniind ca orice decizie ar trebui sa fie legitima. In cazul Ucrainei, ar trebui sa se intoarca la granitele, pe care le avea atunci cand a aderat la Uniunea Sovietica in 1922, fara Peninsula Crimeea. "Cu alte cuvinte - ar trebui sa pleci cu ceea ce ai venit."

Putin subliniaza ca aceasta concluzie se bazeaza pe datele din surse deschise, bine cunoscute. "Liderii Ucrainei moderne si sponsorii sai straini prefera sa nu-si aminteasca aceste date", noteaza el.