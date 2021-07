Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a aprobat noua Strategie de Securitate Nationala a tarii, care constata ca "forte distructive" interne si externe incearca sa foloseasca actualele provocari pentru a destabiliza Rusia, transmite sambata EFE.

Documentul, de 43 de pagini, publicat sambata pe portalul digital de informatii guvernamentale, subliniaza ca sporirea infrastructurii militare a NATO in apropierea frontierelor ruse si exercitiile pentru posibila folosire a armelor nucleare impotriva Rusiei cresc amenintarile militare cu care se confrunta tara.

"Forte distructive din exterior si din interiorul tarii incearca sa foloseasca dificultatile socio-economice obiective in Federatia Rusa pentru a stimula procese sociale negative si pentru a agrava conflicte interetnice si interconfesionale", se mentioneaza in text.

Noua Strategie, care o inlocuieste pe cea aprobata la 31 decembrie 2015, semnaleaza ca dezvoltarea rapida a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor este insotita de posibilitatea sporirii amenintarilor pentru siguranta cetatenilor, a societatii si a statului.

"Folosirea in Federatia Rusa a tehnologiilor informatiei si a echipamentelor de telecomunicatii straine creste vulnerabilitatea resurselor informatice ruse, inclusiv instalatiile de infrastructura critice", se mentioneaza in document.

Pentru a face fata acestei provocari, noua strategie isi propune sa sporeasca securitatea si stabilitatea sistemului de alimentare cu energie, a sectorului rus de internet si a altor infrastructuri, precum si sa blocheze controlul strain asupra functionarii acestor sisteme.

In ceea ce priveste securitatea economica, documentul subliniaza nevoia de "a depasi dependenta critica a economiei ruse de importul de tehnologii si echipamente" si de a intari sistemul financiar al tarii si suveranitatea sa. In acest scop, printre alte masuri, noua strategie are in vedere reducerea folosirii dolarului american in comertul cu strainatatea.

Noua strategie include si un capitol referitor la "apararea valorilor etico-spirituale traditionale ruse, a culturii si memoriei istorice" si acuza Statele Unite si aliatii lor ca atenteaza la aceste valori. "Sabotajul informativo-psihologic si 'occidentalizarea' culturii sporesc pericolul ca Federatia Rusa sa-si piarda suveranitatea culturala", avertizeaza documentul.