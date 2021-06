Vladimir Putin incearca sa ofere partidului la putere un impuls preelectoral, cu promisiuni de a cheltui mai mult

Presedintele Vladimir Putin a incercat sambata sa ofere partidului la putere in Rusia un impuls preelectoral cu promisiunea de a cheltui mai mult pentru infrastructura, educatie si sanatate, noteaza Reuters.

Putin, in varsta de 68 de ani, si-a anuntat aliatii cheie, ministrii apararii si cel de externe, ca vor fi in fruntea campaniei partidului la guvernare Rusia Unita pentru alegerile parlamentare din septembrie.

Aleksei Navalnii, cel mai proeminent critic intern al lui Putin, si aliatii sai au interdictie sa se prezinte la alegeri dupa ce au fost declarati "extremisti".

Vorbind la congresul partidului sau, Putin a laudat Rusia Unita pentru "capacitatea de reinnoire si dezvoltare constanta".

Odata cu scaderea salariilor reale si cresterea inflatiei, ratingurile sale sunt la un nivel redus de mai multi ani, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, un pollster independent. Acesta arata ca doar 27% dintre rusi au sustinut partidul in martie, in scadere de la 31% in august.

Putin i-a propus pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful diplomatiei Serghei Lavrov sa conduca lista candidatilor partidului la alegeri.

"Sunt sigur ca Rusia Unita stabileste cel mai inalt nivel in sine, pentru a-si confirma pozitia de lider si a obtine o victorie la alegeri", a spus el.

Putin nu l-a numit pe Dmitri Medvedev, liderul partidului si fost presedinte si prim-ministru, printre candidatii de top. Sondajele de opinie au aratat ca Medvedev are un rating de popularitate scazut.

Andrei Kolesnikov, expert la Centrul Carnegie din Moscova, a declarat ca Lavrov si Soigu sunt cei mai populari ministri.

"Este suficient sa-i arati pe cei doi tipi populatiei si este evident ca acesta este partidul lui Putin", a spus el.

Putin a propus extinderea unui program de imprumuturi pentru infrastructura pana in 2026 si un program de 100 miliarde de ruble (1,4 miliarde de dolari) de recuperare dupa pandemie.

"Bunastarea oamenilor are cea mai mare valoare", a spus el.

El a promis de asemenea mai multe fonduri pentru constructia drumurilor si a reiterat sprijinul sau pentru interzicerea exporturilor anumitor tipuri de cherestea din 1 ianuarie 2022.

Putin a ajutat la infiintarea partidului Rusia Unita in urma cu 20 de ani, dar nu a fost niciodata membru