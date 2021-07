Vor fi alocati 138,7 milioane de dolari pentru interventia in cazul violentei armate si programe de prevenire FOTO Pixabay

New York a devenit primul stat american care a declarat violenta armata drept urgenta de sanatate, guvernatorul Andrew Cuomo semnand un ordin executiv in acest sens, relateaza BBC.

In acest stat au avut loc 51 de atacuri armate in weekendul din preajma sarbatorii de 4 iulie, a spus guvernatorul Andrew Cuomo in timp ce a semnat ordinul executiv.

Prin aceasta directiva vor fi alocati 138,7 milioane de dolari pentru interventia in cazul violentei armate si programe de prevenire.

In intreaga tara, weekendul trecut au fost raportate aproximativ 200 de decese cauzate de arme de foc.

In luna martie, FBI a prezentat statistici preliminare pentru 2020 care arata o crestere importanta - de 25% - a numarului deceselor fata de anul anterior. Pana acum, tendinta se mentine si in 2021. In Statele Unite, cele mai multe omucideri sunt legate de arme de foc.

Presedintele american Joe Biden a prezentat in luna iunie o strategie a Casei Albe in combaterea cresterii omuciderilor, care include limitarea comerciantilor de arme corupti si a traficului de arme de foc. El a alocat mai multe fonduri pentru personal, inclusiv pentru fortele de ordine.

Ordinul lui Cuomo descrie violenta armata drept o criza de sanatate publica si el a facut cateva comparatii cu pandemia de Covid-19 si raspunsul la aceasta.

"Daca priviti cifrele recente, mai multi oameni mor acum din cauza violentei armate decat de Covid", a spus guvernatorul democrat. "Asa cum am facut legat de Covid, New York va conduce din nou natiunea cu o abordare exhaustiva in combaterea si prevenirea violentei armate".

Fondurile alocate de el prin declaratia de urgenta vor merge catre crearea unui birou de preventie a violentei armate, care va fi monitorizat de departamentul de sanatate, si combaterea circulatiei armelor de foc din afara statului, catre departamentele de politie carora le este solicitat sa ofere date privind incidentele armate, iar 57 de milioane de dolari vor fi investiti in programe pentru tinerii cu probleme.