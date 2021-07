Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA: varianta Delta a devenit dominanta in Statele Unite

Varianta Delta a devenit tulpina dominanta de Covid-19 in Statele Unite, potrivit unei modelari de date efectuata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), transmite Reuters.

Estimarile CDC arata ca varianta Delta a devenit dominanta in tara pe parcursul a doua saptamani incheiate pe 3 iulie, 51,7% din cazuri fiind legate de aceasta varianta care a fost identificata pentru prima oara in India.

Proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%.

Varianta Delta, care devine dominanta in multe tari, se transmite mai usor decat versiunile precedente de coronavirus si poate provoca forme mai grave de boala, in special in randul tinerilor. Aceasta varianta este prezenta in toatele state americane, au spus oficialii din sectorul sanatatii.

Marti, presedintele american Joe Biden i-a incurajat pe toti americanii nevaccinati impotriva Covid-19 sa se vaccineze, pentru a se proteja de varianta mai contagioasa.

Datele preliminare arata ca vaccinurile fabricate de Pfizer si BioNTech, AstraZeneca si Moderna protejeaza in mare parte impotriva variantei Delta, concentratia de anticorpi care neutralizeaza virusul fiind oarecum mai redusa.