A aparut vaccinul impotriva COVID-19 care se administreaza in trei doze. Are o eficienta de peste 92%

Vaccinul-candidat impotriva Covid-19 Abdala, dezvoltat de Cuba si fiind primul ser la care se lucreaza in America Latina, are o eficienta de 92,28%, a anuntat marti, 22 iunie, laboratorul care l-a creat.

"Abdala, vaccinul-candidat din Cuba al CIGB are o eficienta de 92,28% cu trei doze", a anuntat intr-un mesaj postat de grupul farmaceutic de stat BioCubaFarma, in subordinea caruia se afla Centrul de Inginerie Genetica si Biotehnologica (CIGB).

Abdala, care se afla in stadiul testarii clinice, urmeaza sa primeasca autorizarea oficiala a autoritatilor cubaneze la sfarsitul lui iunie sau inceputul lui iulie.

Vestea a fost anuntata de catre presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, care si-a exprimat apoi satisfactia pe Twitter.

"Loviti de doua pandemii (covid-19 si blocada americana), oamenii nostri de stiinta de la Institutul Finlay si CIGB au depasit toate obstacolele si ne-au dat doua vacconuri foarte eficiente: Soberana 2 si Abdala", a anuntat el.

Institutul de vaccinare Finlay a anuntat sambata ca vaccinul sau candidat impotriva covid-19 Soberana 2 are o eficienta de 62% dupa administrarea a doua dintre cele trei doze.

Acesta este un rezultat "reconfortant", pentru ca tine cont de variantele aflate in circulatie in Cuba, declara presei locale directorul institutului Vicente Verez.

Acest vaccin-candidat urmeaza, la randul sau, sa primeasca in curand unda verde a autoritatilor.

Prin viitoarea aprobare a celor doua vaccinuri anticovid, acestea urmeaza sa devina primele vaccinuri dezvoltate si produse in America Latina, dupa ce unii cercetatori au denuntat in mai multe randuri dificultatile cu care se confrunta din cauza embargoului american, aflat in vigoare din 1962 si consolidat de administratia Trump.

Ads

Guvernul cubanez vrea ca pana in august 70% dintre cei 11,2 milioane de locuitori sa fie vaccinati impotriva covid-19, iar intreaga populatie pana la sfarsitul anului.

Din cauza embargoului american, Cuba a inceput sa-si dezvolte propriile medicamente, in anii '80.

Opt dintre cele 13 vaccinuri din programul de vaccinare cubanez sunt produse in tara.