Un cuplu de turiști români a ales o destinație de vacanță nouă în 2021, preferând Albania în dauna Greciei.

Cei doi și-au împărtășit experiența într-o postare pe Facebook și au argumentat care sunt, din punctul lor de vedere, avantajele unei excursii în Albania:

Ads

"Anul acesta am dat plajele din Grecia pe cele din Albania. Țara asta mi-a intrat la suflet deși am pornit la drum cu o oarecare strângere de inimă.

Am petrecut două săptămâni foarte frumoase, o săptămână vizitând doar zonele de litoral.

Inițial am dorit să mergem ca majoritatea turiștilor în Ksamil. Ajunși acolo am descoperit că era extrem de aglomerat. Cum toate cazările noastre din Albania au fost luate la fața locului, ne-am permis să mergem mai departe, în căutarea locului nostru perfect.

Așa se face că am ajuns pe coasta de sud în localitatea Borsh, un mic sat cu o plajă de care ne-am îndrăgostit. Un amestec de frumoasă sălbaticie la care ne-am întoarce oricând.

După ce ne-am setat tabăra aici am început să explorăm zilnic împrejurimile. Astfel se face că am ajuns la plajele Dhermi, Jale, Livadhi, Lukove, Gjipe, Queparo", scrie tânăra pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.

Într-un articol detaliat, pe blogul personal, aceasta dă asigurări că Albania are o rețea de drumuri care poate da clasă multor state, localnicii sunt foarte amabili, iar mâncarea, delicioasă.

Care sunt prețurile

Prețurile sunt mai mici decât în majoritatea țărilor din Europa. Pentru a trăi cu adevarat experiența albaneză nu ai nevoie de foarte mulți bani", scrie tânăra.

Aceasta dă și câteva exemple:



Prețuri benzină: 1.3-1.4 euro/l, cazări: noi am stat cu 30 euro/camera dublă.

Masă restaurant: 1 fel principal+ garnitură 5 euro, pizza/paște- 6 euro, peste-10 euro, fructe de mare 10-12 euro (mix).

Băuturi: 1.5-2 euro, 2 șezlonguri: 4-6 euro

"În Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania, traseul nostru nu a fost nevoie de adeverință vaccinare/test, doar pașaport sau buletin", adaugă aceasta pe lista avantajelor.

"Noi suntem vaccinați, am ieșit din România pe la vama Giurgiu, am traversat Bulgaria, Macedonia, și apoi am întrat în Albania. Nu ne-a întrebat nimeni la vamă nici de teste și nici de vaccin. Dacă în Macedonia se purta mască, în Albania nu am văzut pe nimeni să poarte. Nici în supermarket, magazine, niciunde. La întoarcerea în țară, doar Bulgaria ne-a întrebat de unde venim dar nu ne-au cerut nimic legat de covid."

Ads

Cum sunt plajele în Albania

Cei doi au explorat 7 dinte cele mai frumoase plaje de pe Riviera Albaneză: Dhermi, Jale, Livadhi, Lukove, Gjipe, Queparo.

"Un amestec de frumoasă sălbăticie, drum neasfaltat, cai liberi, umbrare improvizate, dar și terase moderne, sezlonguri luminate seara, baruri din care răsună cea mai actuală muzică."

Cum sunt albanezii - foarte prietenoși și foarte ospitalieri. Chiar dacă nu vorbesc engleză, încearcă prin limbajul semnelor să te ajute. La restaurante mereu ne-au adus ceva din partea casei. La cazări am avut parte numai de gazde ok. Tot ce se aude despre albanezi de rău sunt mituri.

Totuși, în comentarii cineva este de altă părere și spune că nu se va întoarce niciodată. O tânără se referă la multe străzi neasfaltate, construcții abandonate, mizerie, dar și la plata cu cardul, acceptată în foarte puține locuri.