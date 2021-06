US Air Force One vs Rusia Air Force One: Care este mai tare dintre avioanele lui Biden si Putin VIDEO

Avioanele Air Froce One si Rusia Air Force One FOTO: Aerotime

Toti ochii lumii au fost indreptati spre Geneva, unde pe 16 iunie 2021, a avut loc intalnirea dintre Joe Biden si Vladimir Putin, presedintii Statelor Unite si Rusiei. Primul a calatorit la bordul Air Force One, iar celalalt in aeronava denumita Rusia Air Force One.

Avioanele celor doi lideri sunt dotate cu patru motoare si se numara printre cele mai mari aeronave din lume, fiind o demonstratie a celor mai bune modele ale industriei aviatice din cele doua tari, potrivit Aerotime.

Va prezentam mai jos o comparatie intre cele doua avioane prezidentiale, lasand verdictul privitor la cel mai bun dintre ele, in seama cititorilor.

Prima impresie si modelul

Probabil ca Air Force One este cel mai cunoscut avion din istorie, insa el provine dintr-un model Boeing VC-25, un 747-200 profund modificat. Cu aceasta aeronava zboara presedintii americani, inca de la inceputul anilor '90.

El a fost creat de catre designer-ul Raymond Loewy, iar la interior de Nancy Reagan. El a devenit legendar prin vizitele in intreaga lume a presedintilor Americii, dar si prin reprentarile sale din filmele de la Hollywood.

Exista doua avioane VC-25 de acest fel si ele calatoresc intotdeauna impreuna, cu exceptia situatiei cand unul este defect. Aeronava Air Force One este mai impunatoare decat versiunea ruseasca, avand 70,66 metri lungime, iar anvergura aripilor de 59,9 metri.

Avionul Rusia Air Force One este mai putin cunoscut in lume, totusi si el atrage atentia pasionatilor de aeronave. El este un avion IL-96-300PU, iar cel mai nou model a fost introdus in aprilie 2021.

Si in cazul Rusiei, in timpul vizitelor lui Putin, zboara doua avioane prezidentiale, pentru a se evita situatia blocarii lideului de la Kremlin, in caz de defectare. Avionul IL-96 are lungimea de 55,3 metri si anvergura aripilor de 60,11 metri.

Interiorul

Conform informatiilor disponibile ambele aeronave au o protectie puternica si pot rezista radiatiilor provocate de o explozie nucleare. Sunt echipate cu echipamente de electronice care pot bloca comunicatiile.

Ambele avioane au echipamente de comunicatii de top, ele putandu-se transforma in posturi de comanda mobile in cazul unei catastrofe sau razboi.

Air Force One dispune in interior de o sala de sport, dormitor, spatiu de birouri mai mare decat al avionului rusesc, sala de sedinte, de mese si de comunicatii. Si avionul lui Putin are facilitati asemanatoare: sala de sport, dormitor, birou, sala de conferinte, insa dupa imaginile aparute in spatiul public acesta este mai luxos, fiind decorat cu aur si pietre pretioase.

In schimb, Air Force One dispune de un depozit de alimente de 3000 de portii de mancare si de o bucatarie completa.

Pretul

Americanii au platit 325 de milioane de dolari pentru fiecare Air Force One, model VC-25 la inceputul anilor '80, peste 1 miliard de doilari, in banii de astazi. Costul intretinerii este estimat la 210.877 de dolari pe ora, in prezent.

Estimarile de pret ale avionului lui Putin variaza foarte mult. Potrivit unor rapoarte, costul modelului din 2021 a costat 70 de milioane de dolari, insa altii spun ca ar fi mult mai scump, de 550 de milioane de dolari.