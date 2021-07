Vapor de tip cargo detinut de Israel, atacat in Oceanul Indian. Pana unde merge dusmania cu Iranul

Un vapor de tip cargo detinut de Israel a fost atacat sambata in Oceanul Indian, incidentul nefiind soldat cu raniti. Israelul pune pe seama Iranului acest atac.

Potrivit platformei de informatii Marine Traffic, nava CSAV Tyndall, care calatorea sub pavilion liberian, s-a oprit in largul coastei Emiratelor Arabe Unite (EAU). Se pare ca se indrepta dinspre Arabia Saudita spre EAU.

Ads

Incidente similare au mai avut loc in lunile februarie si aprilie, cand nave detinute de Israel au fost atacate in Golful Oman.

Pentru toate aceste atacuri, Israelul da vina pe regimul de la Teheran.

Explozie in Marea Rosie

In aprilie, un cargo iranian a fost, de asemenea, usor afectat de o explozie in Marea Rosie. La acea vreme, publicatia New York Times a scris ca Israelul s-ar fi aflat in spatele atacului.

Tot in aprilie, Teheranul a acuzat Israelul ca s-ar fi aflat la originea unui atac asupra unui sit nuclear iranian.

Iranul si Israelul sunt dusmani declarati. Israelul a stabilit insa legaturi diplomatice cu Emiratele Arabe Unite si Bahrain anul trecut.