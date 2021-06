Un sustinator al liderului opozitiei de la Moscova, Alexei Navalnii, nu e lasat sa candideze pentru functia de deputat de comisia electorala din Rusia

Comisia Electorala de la Moscova, Rusia, a respins vineri, 25 iunie, candidatura la functia de deputat a cunoscutului opozant Ilia Iasin, pe motiv ca l-a sustinut pe liderul opozitiei Alexei Navalnii, ale carui organizatii au fost declarate ''extremiste'' de catre justitie.

''Am fost eliminat din alegeri. Comisia electorala m-a considerat extremist din cauza sustinerii mele pentru Navalnii si m-a impiedicat sa candidez. Nu am mai vazut de mult timp o nedreptate atat de flagranta'', a scris Yashin pe Twitter.

Iasin, care dorea sa candideze la alegerile pentru Duma de la Moscova, a declarat ca va face apel la aceasta decizie in instanta, dar a recunoscut ca nu are nicio speranta ca justitia ii va restabili drepturile.

In opinia sa, respingerea candidaturii sale este o decizie politica si o razbunare pentru sprijinul acordat lui Navalnii, care in prezent ispaseste doi ani si jumatate de inchisoare.

Oponentul, care a fost anterior deputat in Duma, dorea sa ocupe locul lasat liber de un politician comunist recent decedat.

Duma, sau Camera Deputatilor, a adoptat la sfarsitul lunii mai o lege care ii impiedica pe membrii organizatiilor considerate extremiste sa candideze la alegerile municipale sau federale.

La jumatatea lunii iunie, justitia rusa a interzis ca "extremiste" mai multe organizatii non-profit legate de Navalnii, cum ar fi Fondul anticoruptie, care a denuntat imbogatirea ilicita in administratia publica.

Cu toate acestea, legea adoptata de Duma nu ar trebui sa afecteze alegerile locale si federale din septembrie anul viitor, deoarece acestea au fost convocate inainte de intrarea in vigoare a acesteia.

Unul dintre cei mai vocali opozanti, fostul deputat federal Dmitri Gudkov, care are o relatie tensionata cu Navalnii, a fost nevoit sa paraseasca tara dupa ce a fost retinut in baza unor acuzatii pe care le-a considerat inventate.

Gudkov, al carui tata a fost nevoit si el sa plece in exil in Bulgaria dupa ce i-a fost retras locul de deputat, negocia cu partidul liberal Iabloko pentru a conduce listele acestuia la alegerile legislative din septembrie.

Opozitia sustine ca, odata cu otravirea lui Navalnii cu agentul chimic Noviciok in august 2020, Kremlinul a inceput o campanie de "persecutie judiciara" si "epurare politica" inaintea alegerilor.

Potrivit sondajelor, partidul Rusia Unita, al Kremlinului, ar obtine sub 30% in Rusia si 15% la Moscova, unde Navalnii are multi sustinatori.