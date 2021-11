Uniunea Europeană (UE) şi-a exprimat vineri, 12 noiembrie, îngrijorarea faţă de mişcări militare ruseşti în apropierea frontierei cu Ucraina, cu privire la care Statele Unite au cerut explicaţii Rusiei, relatează AFP.

”Continuăm să supraveghem situaţia, iar informaţiile pe care le-am cules până acum sunt destul de îngrijotătoare”, a avertizat într-o conferinţă de presă Peter Stano, un purtător de cuvânt al şefului diplomaţiei europene, Josep Borrell.

Cele 27 de state membre UE discută cu Statele Unite şi Regatul Unit pe această temă, a anunţat el.

”Suntem pregătiţi să luăm în calcul măsuri, în cazul în care este necesar, împreună cu partenerii”, a precizat el.

Washingtonul a cerut miercuri ”clarificări” Rusiei cu privire la mişcări de trupe ”neobişnuite” în apropierea frontierei ruso-ucrainene.

”Nu avem o claritate cu privire la intenţiile Moscovei, însă îi cunoasştem strategia”, acuza şeful deplomaţiei americane Antony Blinken într-o conferinţă de presă comună, la Washington, cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba.

”Îngrijorarea noastră este ca Rusia să facă greşeala gravă şi să încerce să repete ceea ce a făcut în 2014, când a adunat forţe de-a lungul frontierei şi a intrat pe teritoriul suveran ucrainean, spunând în mod neadevărat că a fost provocată”, acuza el.

US warned EU that Putin may be planning an invasion of Ukraine (Bloomberg); head of CIA was just in Moscow: pic.twitter.com/r9Lhf6fngv— Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 12, 2021