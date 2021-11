Ucraina. Separatiştii pro-ruși au declanşat atacuri cu grenade şi mortiere asupra trupelor ucrainene. Un soldat guvernamental a murit

Un soldat ucrainean a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi duminică într-un atac al separatiştilor pro-ruşi în estul Ucrainei, potrivit unui comunicat al armatei, transmite AFP.

Forţele ucrainene se află într-un conflict prelungit cu rebelii din regiunile estice Doneţk şi Lugansk, care a izbucnit după anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea în 2014.

Kievul a afirmat că separatiştii au declanşat duminică opt atacuri cu grenade şi mortiere asupra trupelor ucrainene.

Ucraina a negat marţi informaţiile despre o întărire a prezenţei militare ruse în apropierea graniţei sale estice.

În ultimele zile, în înregistrări video postate pe reţelele de socializare se pot vedea trenuri militare ruseşti şi convoaie de camioane care transportă tancuri şi rachete în sud-vestul Rusiei, în apropierea teritoriului ucrainean.

Conflictul din estul Ucrainei a făcut peste 13.000 de morţi.

Forţele separatiste din Ucraina, alimentate cu armament şi muniţii din Rusia

Un raport finanţat de UE şi Germania, intitulat „Weapons of War in Ukraine,” realizat de compania Conflict Armament Research, specializată în urmărirea armamentelor, care a documentat sistemele de armament şi muniţiile folosite de separatişti în războiul cu forţele guvernamentale ucrainene, arată implicarea Rusiei în conflict şi alimentarea insurgenţilor cu sisteme moderne de armament, muniţii şi militari pentru a le folosi sau a-i antrena pe rebeli, conform The New York Times.

Este primul studiu care vine cu dovezi solide în acest sens arătând în amănunt transferul de armament din Rusia către estul Ucrainei, conform sursei citată, venind ca o completare la datele deja cunoscute, într-o mare măsură, de guvernele din UE şi de Statele Unite, care au şi impus sancţiuni Rusiei.

Cercetătorii au studiat arme uşoare, aruncătoare, rachete antiaeriene, dar şi muniţii de infanterie din teritoriile ocupate şi au aflat producătorii ruşi, dar şi mecanismele de transfer.

Conform concluziei acestui studiu, luptătorii din teritoriile ocupate nu formează o miliţie înarmată cu arme din timpul erei sovietice cum de multe ori susţine Rusia, ci mai degrabă este o armată dotată cu sisteme de armament moderne, realizate recent şi cu o doctrină asemănătoare forţelor armate ruse.

Rusia nu a recunoscut niciodată transferul de armament către Ucraina

Rusia nu a recunoscut niciodată trasferul de armament, nici după ce un sistem antiaerian a doborât o cursă civilă, în 2014, şi a omorât 298 de persoane.

Totodată, Rusia a acuzat vestul pentru înarmarea Ucrainei cu rachete Javelin antitanc americane şi drone turceşti Bayraktar.

Majoritatea lansatoarelor de grenade, armelor cu lunetă şi minelor provin din Rusia

Raportul a ajuns la concluzia că majoritatea lansatoarelor de grenade, armelor cu lunetă, minelor nu au fost niciodată în armata ucraineană şi au fost transferate din rusia.

De asemenea, cercetătorii au ajuns la concluzia că separatiştii au o linie de aprovizionare directă cu armament şi muniţii din Rusia.

Astfel, prin urmărirea a mii de arme şi muniţii, printre care 4.793 de gloanţe şi 43 de arme, după seriile şi numerele înscrise, în perioada 2014 – 2019, s-a ajuns la concluzia că acestea au fost realizate în fabricile de armament din rusia. La solicitarea de informaţii din partea cercetătorilor, atât guvernul rus, cât şi reprezentanţii fabricilor de armament şi muniţie, au refuzat să comenteze, mai arată sursa citată.

Rusia respinge acuzaţiile Ucrainei şi ale Occidentului, conform cărora Moscova îi sprijină pe separatiştii din estul Ucrainei.

SUA au avertizat Europa despre o posibilă reîncepere a ostilităților în Ucraina printr-o ofensivă susținută de Rusia

Potrivit publicației germane Süddeutsche Zeitung, Statele Unite au avertizat Uniunea Europeană și cele trei state lider de pe continentul european că Rusia a concentrat forțe mari la granița cu Ucraina și, în acest fel, ostilitățile din Donbas ar putea izbucni în orice moment.

După cum a informat publicația germană, Washingtonul a transmis Franței, Germaniei, Marii Britanii și serviciului de relații externe al UE un avertisment cu privire la posibila escaladare a conflictului din Donbas. Potrivit americanilor, Rusia se pregătește pentru un atac asupra Ucrainei, dovadă fiind concentrarea de trupe importante la frontiera comună.

Süddeutsche Zeitung a informat că, pentru susținerea ipotezei de pregătire a Rusiei pentru atac, Washingtonul a prezentat mai multe scheme de deplasare a trupelor ruse în apropierea teritoriului Ucrainei, precum și imagini cu unele tabere militare.

Site-ul proguvernamental rus Topwar.ru a combătut aceste informații, acuzând SUA că induce în eroare comunitatea internațională.