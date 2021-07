Ucraina caută sprijinul Chinei în fața presiunilor Rusiei în contextul lipsei unui ajutor real din partea țărilor occidentale

Dacă țările occidentale obligă Ucraina să respecte acordurile de la Minsk, atunci Kievul se va orienta către China pentru a-i cere sprijinul în fața Rusiei, a declarat Alexei Arestovich, consilier în cadrul delegației ucrainene a Grupului trilateral de contact pentru reglementarea situației din Donbas și consilier independent al șefului biroului prezidential, în cadrul unui interviu acordat canalului YouTube UkrLife, scrie publicația DefenseRomania.ro.

Potrivit acestuia, Ucraina nu va implementa „formula Steinmeier” pentru soluționarea situației din Donbas, în forma sa actuală, iar statele occidentale, inclusiv Statele Unite și Germania, nu dețin mecanisme care să oblige Kievul să facă acest lucru.

„Deci ne vor suna și ne vor spune: sunteți răi, implementați formula Steinmeier! Noi vom spune “nu”. Deci, ce urmează? Plecăm spre China”, a declarat textual Arestovich.

Consilierul și-a exprimat opinia că Ucraina “își permite să ignore opinia partenerilor occidentali”, iar dacă întâlnirea planificată a președinților Ucrainei și Statelor Unite, Volodimir Zelenski și Joe Biden, se va încheia fără perspective pentru Kiev, atunci Ucraina va începe o „etapă separată a vieții”, cu o întoarcere spre est.

„China, țările din Orientul Mijlociu, India poate ... Dacă Statele Unite nu ne ajută să facem față Rusiei, atunci China ne va ajuta. Chinezii, spre deosebire de Statele Unite, nu ezită să ofere garanții și securitate, iar investițiile vin instantaneu, instantaneu și fără alte prostii”, a mai declarat consilierul, explicând această presupusă poziție a Chinei prin existența unor relații disfuncționale între Moscova și Beijing.

Arestovici a subliniat, de asemenea, că doar „o garanție foarte serioasă” venită din partea Occidentului poate obliga Ucraina să respecte acordurile de la Minsk. „Asta înseamnă un împrumut de 10 miliarde de dolari sau asistență directă, aceasta este o investiție serioasă în securitate și economie, acesta este statutul principalului aliat al SUA în afara NATO”, a reiterat Arestovich.

Anterior, după negocierile dintre președintele american Joe Biden și cancelarul german Angela Merkel, secretarul de presă al președinției ucrainene, Serghei Nikiforov, a reclamat lipsa de detalii din partea Washingtonului și a Berlinului privind problema sprijinirii suveranității Ucrainei și a tranzitului de gaze pe teritoriul țării.





Putin preseaza Ucraina



In cadrul sesiunii anuale de intrebari si raspunsuri de la Moscova de la începutul acestei luni, presedintele Vladimir Putin a lansat un atac puternic asupra Ucrainei, afirmand ca aceasta se gaseste sub "management-ul total extern" al Statelor Unite, Germaniei si Frantei.

In plus, liderul de la Kremlin a spus ca "ucrainenii si rusii reprezinta un singur popor", insa autoritatile din prezent de la Kiev "sunt in mod clar neprietenoase fata de noi", potrivit Kyiv Post.

Atitudinea lui Putin fata de Ucraina ramane neschimbata, fara a veni cu propuneri de rezolvare a conflictului din estul acestei tari, unde si-au pierdut viata peste 14.000 de oameni in ultimii sapte ani, in luptele dintre separatistii pro-rusi si fortele armate ale Kievului.

Intrebat daca va avea o intrevedere cu presedintele Ucrainei, Putin a raspuns: "De ce sa ma intalnesc cu Zelensky, daca el a acceptat conducerea externa a tarii sale? Principalele probleme legate de functionarea Ucrainei nu sunt stabilite la Kiev, ci la Washington si partial la Berlin si Paris".

Liderul de la Kremlin sustine ca Ucraina ar trebui sa se intoarca la granitele pe care le-a avut in momentul aderarii la URSS la inceputul secolului trecut, adica fara Peninsula Crimeea.

"Un nou stat poate fi creat doar pe o baza legitima, cu tot respectul pentru dorinta oamenilor de a obtine suveranitate", a scris presedintele rus Vladimir Putin intr-un articol, "Unitatea istorica a rusilor si ucrainenilor", postat pe site-ul Kremlinului luni, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

"Totul se schimba, inclusiv tarile si societatile. Si cu siguranta, o parte a unui singur popor in cursul dezvoltarii sale - datorita unor motive si circumstante istorice - se poate simti si recunoaste la un moment dat ca o natiune separata. Cum sa raspunzi la acest lucru? Exista o singura modalitate de a raspunde la acest lucru: cu respect!", a subliniat Putin, transmite Tass.

Potrivit acestuia, daca oamenii vor sa "isi creeze propriul stat - sunt bineveniti!"

"Dar in ce conditii?", a spus el, subliniind ca orice decizie ar trebui sa fie legitima. In cazul Ucrainei, ar trebui sa se intoarca la granitele, pe care le avea atunci cand a aderat la Uniunea Sovietica in 1922, fara Peninsula Crimeea. "Cu alte cuvinte - ar trebui sa pleci cu ceea ce ai venit."