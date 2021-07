Trupele americane isi vor incheia retragerea din Afganistan pana la finalul lunii august. Anuntul facut de Casa Alba

Retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia "la sfarsitul lunii august", a declarat vineri, 2 iulie, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza AFP.

"Ne asteptam ca retragerea sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii august", a spus ea, dupa ce toate trupele americane si ale NATO au parasit baza aeriana Bagram, de langa Kabul, care a fost returnata oficial armatei afgane.

Ads

Oficialul american a afirmat totodata ca translatorii si alti afgani care au ajutat fortele SUA in timpul conflictului vor fi relocati in alte tari, in afara Afganistanului, in timp ce cererile de viza catre Statele Unite sunt procesate, relateaza Reuters.

Mai devreme, presedintele american Joe Biden a dat asigurari ca retragerea trupelor SUA din Afganistan nu se va incheia mai repede decat era prevazut, ca raspuns la o intrebare in legatura cu probabilitatea unei finalizari a procesului zilele urmatoare.

"Suntem exact pe traiectoria planificata", a afirmat el in timpul unei conferinte de presa, in momentul in care talibanii continua sa castige teren in Afganistan.

Joe Biden a estimat ca guvernul afgan ar trebui de acum sa fie "capabil singur" sa asigure securitatea capitalei Kabul, situata la aproximativ 50-60 km de baza aeriana Bagram.

Conform informatiilor aparute in presa, americanii ar urma totusi sa mentina o prezenta de aproape 600 de soldati la Kabul, pentru a-si proteja ambasada.