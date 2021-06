Texasul autorizeaza purtarea armelor de foc in public, fara permis

Guvernatorul republican al Texasului Greg Abbott a promulgat o lege care autorizeaza purtarea armei in public fara permis - ultima masura dintr-o serie de masuri care largesc drepturile in domeniul armelor de foc in state conservatoare din Statele Unite, relateaza AFP.



Aceasta lege, adoptata in mai de Senatul si Camera Reprezentantilor locale, dominate de catre republicani, in acest stat din Sud, permite oricarei persoane in varsta de peste 21 de ani care nu este vizata de o interdictie de a purta arme de foc sa poarte o arma de foc in public - fara permis.

Legea urmeaza sa intre in vigoare la 1 septembrie 2021.



Potrivit publicatiei locale Texas Tribune, guvernatorul Greg Abbott urmeaza sa prezideze o ceremonie de promulgare a textului joi, pe 17 iunie.



Greg Abbott a anuntat ca are sa promulge legea daca este adoptata de ambele Camere ale Congresului local.



"Este un lucru adoptat de alte 20 de state si a venit timpul ca Texasul sa-l adopte si el", declara el in aprilie la postul local de radio WBAP.

Insa opozantii, mai ales democratii din texas si din intreaga tara avertizeaza ca o relaxare a reglementarilor privind armele de foc va provoca si mai multa violenta.

Ei citeaza exemplele atacului armat de la Austin, capitala Texasului, soldat cu un mort si 13 raniti in noaptea de 11 spre 12 iunie, si intr-un supermarket din El Paso, in 2019, soldat cu 22 de morti si 23 de raniti.



Aleasa texana in Camera Reprezentantilor americana Veronica Escobar a denuntat miercuri faptul ca Greg Abbott "a ales sa tradeze victimele violentei armelor de foc" prin promulgarea legii.

"In pofida unei sustineri masive a unei legislatii vizand sa previna violenta armelor de foc, republicanii, condusi de catre un guvernator las prefera sa dezerteze pentru a atrage atentia lobbyului armelor de foc, in loc sa previna violenta armata si sa aduca un omagiu victimelor si supravietuitorilor de la El Paso si din tot Texasul", a denuntat ea pe Twitter.

Reprezentanta Vikki Goodwin i-a cerut luni guvernatorului sa se opuna prin veto legii, in urma atacului armat de la Austin.

"Trebuie sa intervenim pentru a rupe cercul vicios", indeamna ea.