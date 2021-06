Demonstratie de forta a regimului de la Beijing: 28 de avioane de lupta au zburat spre Taiwan VIDEO

Avioane de lupta ale Chinei in Taiwan FOTO: Defense News

Tensiunile dintre Statele Unite si China cresc in intensitate, dupa ce Beijingul a facut o demonstratie militara de forta, trimitand cea mai mare flota de avioane de lupta in Taiwan. Aceasta miscare este vazuta la o actiune de intimidare a autoritatilor din aceasta provincie autonoma a Chinei.

Zborurile de marti, care includeau avioane de vanatoare, bombardiere si avioane antisubmarin si de avertizare, au depasit numarul de maximum anterior, care a fost de 25 de aeronave, in data de 12 aprilie 2021, potrivit CNN.

Beijing-ul revendica suveranitatea deplina a Taiwanului, o democratie care are aproape 24 de milioane de locuitori, fiind situata in largul coastei sud-estice a Chinei continentale, chiar daca cele doua parti au fost guvernate separat, de mai bine de sapte decenii.

Dupa summit-ul de la Cornawall, Marea Britanie al Grupului G7, organizatia a emis o declaratie in care critica China pentru o serie de probleme legate de Taiwan si de importanta pacii si stabilitatii din stramtoarea cu acelasi nume, din regiune.

China, acuzatii dure dupa turneul presedintelui Joe Biden in Europa: "Statele Unite sunt foarte bolnave"

Analistii au afirmat ca aceste manevre militare agresive ale Chinei din apropierea Taiwanului au servit mai multor scopuri. Astfel s-a demonstrat puterea Armatei populare de Eliberare a tarii si abilitatile sale pe care le are, intr-un eventual conflict, care sa implice Taiwanul.

Taiwanul s-a plans in ultimele luni de misiuni repetate ale Fortelor aeriene din China in apropierea insulei, ele fiind concentrate in zona de sud-est, acolo unde sunt pozitionate echipamentele de aparare antiaeriana.

Ads

Lovitura data de spionajul Chinei. Cum au pus mana pe tehnologia secreta a avioanelor de lupta F-35 si F-22