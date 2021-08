Problemele importate odată cu refugiații afghani

Țările NATO în frunte cu SUA se agită să scoată din Afganistan proprii cetățeni, dar mai cu seama afganii colaboratori. Deunăzi ambasadorul afgan în Bulgaria - devenit bănuiesc el însuși refugiat, a declarat că nu mai puțin de zece milioane de compatrioți vor părăsi țara.

Toți acești oameni nu vor sa migreze în țări musulmane, ci, ați ghicit, în Europa Occidentală, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda; adică acolo unde e prosperitate și libertate. Să presuspunem că nici într-un caz nu pleacă milioane de oameni, ci mult mai puțini. Tot e o mare problemă. Estimez că nu va trece mult până când inclusiv România se va umple de refugiați “politic”. Problema lor e simplă: nu se pot integra. A spus-o răspicat în nenumărate rânduri, de așa manieră încât astăzi umblă cu gărzi de corp, Ayaan Hirsi Ali, musulmană la origine, o neînfricată luptătoare împotriva dogmelor medievale ale unei religii violente.

Oricine a călcat vreodata în Occident a observat procesul de islamizare. Moschei crescute în cartiere altădată creștine, abandonate în mâinile Islamului. Răstimp, bisericile se închid, iar curțile lor interioare sunt transformate în grădini de vară. Occidentul e plin de hijaburi și burkha ori de indivizi pogorâți parcă din Evul Mediu îmbrăcați în port tradițional. Ei s-au enclavizat. Mai mult, s-au dovedit potrivnici oricăror încercări de adaptare la realitățile lumii contemporane. Dar, spre deosebire de autohtoni, s-au înmulțit exponențial. Cartiere întregi din Londra, Paris ori Bruxelles sunt căzute în mâinile musulmanilor. În școli islamice occidentale finanțate de lumea arabă sunt spălați pe creier mii de tineri; sunt cei ce înfăptuiesc atentate. Compoziția socială se modifică pentru că, nu-i așa, la mijloc e o problema de...uter. În aceste condiții, între noi urmează să fie plantați numerosi alti supusi ai lui Allah. Multiculturalismul a murit încă de la zămislirea lui cu surle si trâmbițe, dar continuăm să credem în el.

Ce vor face musulmanii odată sosiți în Occident? În primul rând vor fi susținuți material de cetățenii pe care altfel îi urăsc visceral, contribuabilii aceia dezinvolți, școliți, bine îmbrăcați și eventual cu vederi de stânga. Asta se va întinde pe câțiva ani. Apoi se vor coagula, vor acapara inițial o stradă, apoi alta și la sfârșit întreg cartierul. Se vor înmulți fie natural, fie prin “reîntregirea familiei”. Își vor deschide mici afaceri că doar atât știu să facă: un butic de cartier ori un restaurant “cu specific”. Cu mâncărurile lor exotice vor lua mințile occidentalilor mult mai naivi decât ne imaginăm. Cine îi vede pe noii sosiți robotind în uzinele BMW, Ford sau Siemens se îmbată cu apă rece. Nu pentru că nu știu, ci pentru că nu vor.

În schimb, vor beneficia de înaltă tehnologie occidentală, perfectă pentru atingerea scopului final: supunerea Occidentului.



Opinia publica e mai întâi fezandată: mai un prunc aruncat peste sârma ghimpată și luat în obiectiv de ziaristul milos de la Times, mai un “mariner” ce udă batista emoționat de suferință, mai o fotografie din aeronava supraplină ce stă să-si ia zborul. “Fiți bineveniți!” le vor spune oamenii ce nu retează mâini și nu-și ucid femeile cu pietre. Dovada celor scrise e că vreme de douăzeci de ani o mare putere a încercat să determine o țară să viețuiască în modernitate. Lucrarea s-a prăbușit în zece zile.

Am convingerea că aducerea a milioane de afgani în Occident e o eroare istorică. E ca în chimie: suntem nemiscibili asemenea apei (noi) și uleiului (ei). Doar că uleiul se ridică întotdeauna la suprafață.

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A(m) lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a(m) realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalitati publice; autor. Din 2009 administrez site-ul de comentarii mirceaprodan.com .