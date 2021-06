Tara in care au explodat cazurile de COVID-19 in randul tinerilor care inca nu s-au vaccinat

In Marea Britanie eu crescut dramatic noile cazuri de COVID-19, in urma infectarilor in randul tinerilor care inca nu s-au vaccinat, potrivit unei analize publicate joi, 17 iunie, de Imperial College London.

Cercetarea, solicitata de guvernul de la Londra, arata ca infectarile au inceput sa creasca la finele lunii mai, odata cu raspandirea variantei indiene a coronavirusului (denumita acum de OMS varianta Delta), detectata prima data in India si devenita intre timp predominanta de asemenea in Marea Britanie.

Datele obtinute in urma a circa 110.000 de teste de COVID-19 efectuate in Marea Britanie intre 20 mai si 7 iunie sugereaza o dublare a infectarilor la fiecare 11 zile, mai ales in partea de nord a Angliei. In numai cateva saptamani, varianta Delta a luat locul variantei Alfa (varianta britanica), chiar daca acum situatia este diferita fata de toamna anului trecut, cand nimeni nu era vaccinat.

"Prevalenta (bolii) creste de maniera exponentiala, impulsionata de tineri", atrage atentia Stephen Riley, expert la Imperial College. Prin urmare, vaccinarea tinerilor este esentiala pentru diminuarea infectarilor, subliniaza autorii analizei.

Aceasta cercetare este publicata dupa ce guvernul condus de Boris Johnson a amanat cu patru saptamani ridicarea totala a restrictiilor antiepidemice, ca urmare a unei noi cresteri a numarului infectarilor, provocata de varianta indiana mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, aceasta desi Marea Britanie si-a vaccinat cu schema completa mai mult de jumatate din populatia adulta.

Miercuri au fost inregistrate in aceasta tara 9.055 de noi cazuri de COVID-19, cel mai ridicat bilant zilnic al noilor infectari dupa luna februarie.