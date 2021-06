Darnella Frazier, tanara in varsta de 18 ani care a filmat arestarea si moartea lui George Floyd la Minneapolis la sfarsitul lui mai 2020, publicatiile Star Tribune, The New York Times, The Atlantic si agentia Reuters au primit, vineri, premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense ale jurnalismului din Statele Unite, potrivit AFP.

Juriul pentru Pulitzer a adus omagiu celei care a iesit in acea zi sa faca cumparaturi si s-a aflat din intamplare in fata scenei, pentru ca a "inregistrat curajos moartea lui George Floyd, un videoclip care a angajat manifestatii contra brutalitatii politistilor din intreaga lume". Ei i-a fost atribuit un Pulitzer special.

Aceasta "subliniaza rolul crucial al cetatenilor in cautarea adevarului si a justitiei din partea jurnalistilor", a continuat juriul.

"Nu-l cunoasteam pe acest barbat (...), dar stiam ca viata lui conta", a scris Darnella Frazier pe pagina sa de Facebook cu ocazia primei comemorari a mortii lui George Floyd, pe 25 mai. "M-a schimbat, mi-a schimbat viziunea despre viata, m-a facut sa realizez pana la punct este periculos sa fii de culoare in Statele Unite".

In afara de acest premiu special, a 105-a editie a premiilor Pulitzer a onorat reportaje si articole consacrate cazului George Floyd dar si brutalitatii politistilor si abuzurilor fortelor de ordine, in special in confruntarile cu afro-americani.

La categoria "breaking news", redactia din Minneapolis Star Tribune, cotidian local al orasului unde George Floyd a fost asasinat, a castigat pentru relatarea "imediata, de referinta si nuantata".

Agentia Reuters a fost co-premiata la categoria "jurnalism explicativ" pentru un proiect multimedia numit "Shielded" care arata cum jurisprudenta veche de jumatate de secol protejeaza ofiterii de politie americani de urmarirea penala sau condamnarea in multe cazuri in care folosesc forta nejustificat.

In materie de jurnalism local, doua jurnaliste de la Tampa Bay Times au fost recompensate pentru o serie de articole despre practicile serifului comitatului Pasco, din Florida, care a abuzat de puterea sa hartuind persoane suspecptibile, potrivit lui, de incalcarea legii.

Alt subiect major din 2020, pandemia de coronavirus a adus premiul Pulitzer cotidianului The New York Times, la categoria "serviciu public", si jurnalistului de la revista The Atlantic, Ed Young, pentru "jurnalism explicativ".

The Boston Globe a castigat pentru ''jurnalism de investigatie'' cu o ancheta care a dezvaluit esecul sistematic la nivelul guvernelor statelor de a comunica informatii despre soferi de tir periculosi, care ar fi putut sa-i impiedice sa mai conduca pe drumurile publice.

Anuntul de vineri al premiilor, cele mai multe in valoare de 15.000 de dolari fiecare, fusese amanat din aprilie pe fondul pandemiei, potrivit Reuters.

Consiliul Pulitzer a recunoscut, de asemenea, realizarile la sapte categorii de arta si i-a acordat premiul de fictiune Louisei Erdrich pentru romanul ei "The Night Watchman" despre un efort de a inlocui triburile native americane in anii 1950.

Fapt notabil, campania prezidentiala, alegerile, tranzitia si evenimentele din 6 ianuarie nu figureaza printre subiectele recompensate.