Talibanii au anunţat duminica, 22 august, că "sute" de combatanţi de-ai lor se îndreaptă spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre rarele zone din Afganistan care se sustrage controlului grupării islamice, informează AFP.

"Sute de mujahedini ai emiratului islamic se îndreaptă spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, după ce responsabili locali au refuzat să o predea în mod paşnic", au anunţat talibanii pe contul lor de Twitter în arabă.

Talibanii au intrat pe 15 august în capitala Kabul fără a întâmpina prea mare rezistenţă, în urma unei ofensive fulgerătoare începute în luna mai, după ce a început retragerea forţelor americane şi ale NATO.

La începutul săptămânii apăruseră informaţii că fostul vicepreşedinte afgan Amrullah Saleh şi Ahmad Massoud, fiul unui cunoscut comandant militar afgan, organizează o mişcare de rezistenţă împotriva insurgenţilor talibani în provincia Panjshir, mişcare denumită Frontul Naţional de Rezistenţă (FNR).

Taliban have taken more than 20 people hostage from Kashen Abad district when the inter the war continue till now, resistance group getting more support from locals

And Talibans are sieged in the valley.

Local Source #Andarab pic.twitter.com/J0wKPAcKoz— Panjshir_Province (@PanjshirProvin1) August 22, 2021