Amenintarea invadarii Taiwanului de catre China: SUA reactioneaza dupa apelul Japoniei, care le-a cerut ajutorul

Japonia a facut un apel ferm catre Statele Unite, in cazul unei posibile invazii a Chinei in Taiwan, cerand ajutorul Washington-ului pentru "a apara impreuna" insula.

Acum, administratia Biden a raspuns, sustinand ca America trebuie "sa respecte politica privind o singura China", fara a sprijini in mod deschis solicitarea nipona.

Statele Unite vor recunoaste toate documentele oficiale din prezent care reglementeaza statutul Taiwan-ului si relatiile SUA cu insula. America "ramane angajata sa ajute Taiwan-ul sa se apere, din nou, cu sprijinul bipartizan din Congresul american, asa cum s-a intamplat in ultimele decenii. "Nimic nu s-a schimbat", a declarat John Kirby, Secretarul de presa al Pentagonului, potrivit Focus Taiwan.

In plus, Kirby a reiterat pozitia Pentagonului conform careia Statele Unite vor continua sa urmareasca ceea ce este cunoscut sub numele de "descurajarea integrata" in regiunea Asia-Pacific, in fata provocarilor tot mai mari ale Chinei.

Conform acestei strategii, SUA isi vor mobiliza capacitatile si resursele si vor colabora cu aliatii si partenerii sai, inclusiv cu Japonia, Coreea de Sud si Australia, in aceasta zona a lumii.

Comentariile lui Kirby vin la scurt timp dupa ce vicepremierul Japoniei, Taro Aso, a declarat ca o invazie a Taiwan-ului de catre China ar putea fi privita ca o amenintare de catre tara sa, permitand guvernului de la Tokio sa isi exercite dreptul la autoaparare.

"Daca un incident major s-ar intampla in Taiwan, este sigur sa spunem ca el reprezinta o amenintare, care pune in pericol supravietuirea Japoniei. Daca aceasta va fi situatia, Japonia si SUA trebuie sa apere Taiwan-ul impreuna", a spus Aso.

Pe de alta parte, Kurt Campbell, asistentul pe probleme din Asia-Pacific al Casei Albe, si-a expus parerea legata de situatia dificila din Taiwan. "Este foarte delicata problema. Este un echilibru periculos, dar acesta trebuie sa fie mentinut, iar SUA au interese extraordinare de a pastra pacea si stabilitatea in regiune", scrie Newsweek.