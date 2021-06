SUA pregatesc noi sanctiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii, a anuntat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, informeaza AFP.

"Suntem pe cale sa pregatim o alta serie de sanctiuni care sa fie aplicate in aceasta situatie", a anuntat Jake Sullivan la postul american CNN, la patru zile dupa summitul de la Geneva dintre presedintele american si omologul sau rus Vladimir Putin.

"Noi am aplicat deja sanctiuni impotriva Rusiei pentru otravirea lui Aleksei Navalnii. Noi nu am facut-o singuri, noi am unit aliatii nostri intr-un efort colectiv pentru a sanctiona utilizarea unui agent chimic impotriva unuia dintre cetatenii lor pe teritoriul rus", a subliniat Jake Sullivan.

Condamnat in februarie la doi ani si jumatate de inchisoare pentru un dosar de frauda din 2014 - despre care el, ONG-urile si numeroase capitale occidentale sustin ca este politic - opozantul Aleksei Navalnii este incarcerat de la inceputul lui martie intr-o colonie penitenciara renumita pentru duritatea sa, la Pokrov, la 100 km de capitala rusa. El a fost arestat in ianuarie si judecat in scurt timp, la revenirea sa la Moscova, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, unde se recupera dupa ce a fost otravit.

Opozantul a intrat subit in coma in august anul trecut, in Siberia. Dupa evacuarea sa in Germania, mai multe laboratoare europene au estimat ca a fost otravit cu ajutorul unui agent neurotoxic de conceptie sovietica, Noviciok.

In timpul summitului lor de miercuri, Joe Biden si Vladimir Putin si-au afisat dorinta de a aplana tensiunile, evitand in acelasi timp sa faca anunturi concrete.

"Acest om stia ca incalca legea in vigoare in Rusia", a spus miercuri Putin in timpul conferintei de presa pe care a sustinut-o separat, dupa intalnirea cu Joe Biden, fiind intrebat de ce Navalnii a fost arestat la sosirea sa in tara. El a afirmat ca opozantul nu a respectat termenii eliberarii conditionate intr-un dosar din 2014, in care fusese condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu suspendare si nu s-a prezentat in fata autoritatii abilitate pentru a-si semnala prezenta.

Putin a mai spus ca Navalnii s-a intors in mod deliberat in Rusia "pentru a fi arestat". "A facut totul cu buna stiinta pentru a fi retinut", a insistat presedintele rus.