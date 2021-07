O statuie a Reginei Victoria a fost daramata in Canada, pe fondul protestelor legate de descoperirea mormintelor copiilor indigeni VIDEO

O statuie proeminenta a reginei Victoria a fost pusa la pamant de protestatari in Canada pe masura ce furia creste din cauza mortii copiilor indigeni din scolile rezidentiale.

Protestatarii au aclamat in timp ce statuia de la legislatura din capitala Manitoba, Winnipeg, a fost rasturnata.

O statuie mai mica a Reginei Elisabeta a II-a a fost, de asemenea, rasturnata in apropiere.

Mass-media locala spune ca politia a folosit un pistol paralizant, dar protestul a fost in mare parte pasnic.

Rasturnarea statuilor a venit de Ziua Canadei, o sarbatoare anuala la 1 iulie care marcheaza fondarea tarii de catre coloniile britanice in 1867.

Descoperirile recente ale mormintelor indigene canadiene nemarcate in scolile rezidentiale au determinat apeluri pentru anularea sarbatorilor nationale.

Guvernul britanic a condamnat rasturnarea celor doua statui.

"Gandurile noastre sunt catre comunitatea indigena a Canadei in urma acestor descoperiri tragice si urmarim aceste probleme indeaproape si continuam sa colaboram cu guvernul Canadei in problemele indigene", a spus un oficial britanic.

Peste 150.000 de copii indigeni canadieni au fost luati din familiile lor si fortati sa frecventeze scolile in secolele XIX si XX, cu scopul de a-i asimila cu forta in societate.

Se estimeaza ca 6.000 de copii au murit in timp ce frecventau aceste scoli.

In Winnipeg, mii de oameni au iesit in strada pentru a onora victimele scolilor rezidentiale si a aduna sprijin pentru comunitatile indigene.

Un grup de protestatari au mers spre Legislatura din Manitoba ca parte a unei demonstratii impotriva mortii copiilor indigeni canadieni la scolile catolice.

Monarh britanic din 1837 pana la moartea sa in 1901, regina Victoria a fost pe tron in timpul infiintarii confederatiei canadiene. Coroana britanica a negociat tratate cu primele natiuni indigene din Canada, iar guvernul a adoptat politica scolilor rezidentiale in timpul domniei sale.

La protestul de la Winnipeg, statuia reginei Victoria a fost imbracata in vopsea rosie, in timp ce in apropiere a fost lasat un indicator care spune "eram copii".

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW- APTN News (@APTNNews) July 2, 2021