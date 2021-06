Statuia fostului presedinte american Theodore Roosevelt care se afla in fata Muzeului American de Istorie Naturala din New York va fi inlaturata, dupa ce oficialii au votat in unanimitate luni, 21 iunie.

Comisia de proiectare publica din New York City a votat luni pentru mutarea statuii intr-o institutie culturala dedicata mostenirii lui Roosevelt, potrivit The New York Times.

Personalul muzeului si oficialii orasului au fost de acord anul trecut, pe fondul protestelor legate de nedreptatea rasiala, ca statuia ar trebui inlaturata din cauza ingrijorarilor legate de reprezentarile sale rasiste. Statuia il arata pe Roosevelt calare conducand un barbat african si un barbat nativ american care ii urmaresc pe jos.

"Muzeul American de Istorie Naturala a cerut sa inlature statuia lui Theodore Roosevelt, deoarece descrie in mod explicit oamenii negri si indigeni ca subjugati si inferiori din punct de vedere rasial", a spus la acea vreme primarul orasului New York, Bill de Blasio. "Orasul sustine cererea Muzeului. Este decizia corecta si momentul potrivit pentru a inlatura aceasta statuie problematica. "

Sam Biederman, sef de cabinet pentru New York City Parks, a declarat in timpul sedintei publice ca, desi statuia "nu a fost ridicata cu rautate de intentie, sustine in continuare un cadru tematic de colonizare si rasism", relateaza Times.

Dan Slippen, vicepresedinte al afacerilor guvernamentale la Muzeul American de Istorie Naturala, a declarat la intalnire: "Intelegerea statuilor si monumentelor ca simboluri puternice si dureroase ale rasismului sistemic a devenit si mai evidenta in urma miscarii pentru justitie rasiala care a aparut dupa asasinarea lui George Floyd ".

"A devenit clar ca indepartarea statuii ar fi un simbol al progresului catre o comunitate incluziva si echitabila", a adaugat Slippen, citata de The Hill