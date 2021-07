Amenintarile submarinelor Rusiei si Chinei au devenit ingrijoratoare, odata cu dezvoltarea masiva a flotelor acestor tari, iar Statele Unite intentioneaza sa "vaneze" acesti "ucigasi invizibili", impreuna cu alte tari din intreaga lume.

"Aliatii si partenerii americani vor trebui sa petreaca mai mult timp la antrenamente cu fortele maritime ale Statelor Unite, pentru a vana submarinele rusesti si chinezesti", a declarat amiralul Michael Gilday, seful operatiunilor navale ale SUA, la Conferinta Vest 2021, potrivit Business Insider.

Ads

Intrebat, in cadrul summit-ului virtual organizat de Institutul de Marina al SUA si AFCEA International, despre ce tipuri de operatiuni ar oferi cele mai bune oportunitati de antrenament cu forte din alte tari, amiralul Gilday a raspuns ca misiunile se vor concentra asupra razboiului antisubmarin.

"Probabil o data pe saptamana vorbesc cu aliati cheie sau parteneri din intreaga lume. Ceea ce vad, este de un interes foarte mare privind razboiul antisubmarin impotriva unor amenintari in avans, nu numai din Rusia, dar si din China".

China acuza Statele Unite ca "distrug" ordinea mondiala: "Este un sistem hegemonic dominat de SUA"

Accentul Marinei SUA asupra acestui tip de razboi antisubmarin a scazut dupa Razboiul Rece, dar acum lucrurile s-au schimat, deaorece Rusia si China si-au dezvoltat foarte mult flotele de "ucigasi invizibili".

Rusia are in prezent aproximativ 60 de submarine, inclusiv noi modele care sunt de atac, fiind dotate cu rachete balistice. Pe de alta parte, China a lansat un nou submersibil misterios in 2021, la Wuhan, cu o lungime de 210 metri. Acesta face parte din clasa 100, fiind dotat cu 48 de rachete nucleare, conform Naval News. Beijing-ul dispune de 74 de submarine, iar Statele Unite de 66.

Rusia lanseaza tancul T-14, un "monstru" de 48 de tone. Comparatia cu blindatul american Abrams VIDEO