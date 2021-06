Trupele americane vor ramane prezente in Orientul Mijlociu FOTO Facebook / Joe Biden

Pentagonul a informat vineri, 18 iunie, ca Statele Unite isi reduc in prezent apararea antiaeriana in Orientul Mijlociu, dupa ce au consolidat-o in 2019 si 2020 din cauza tensiunilor cu Iranul, confirmand informatii publicate de Wall Street Journal, noteaza AFP.

Secretarul Apararii, Lloyd Austin, "a ordonat sa retraga in aceasta vara din regiune anumite forte si capacitati, in principal echipamente de aparare antiaeriana", a indicat intr-un comunicat o purtatoare de cuvant a Pentagonului, comandantul Jessica McNulty.

"Unele din aceste echipamente vor fi returnate in Statele Unite pentru intretinere si reparatii devenite foarte necesare. Altele vor fi reamplasate in alte regiuni", a adaugat ea.

Purtatoarea de cuvant nu a precizat daca aceste echipamente vor fi transferate in regiunea indo-pacifica, unde Pentagonul doreste sa isi concentreze eforturile in fata ascensiunii Chinei.

"Nu vom oferi detalii", a subliniat ea.

Potrivit Wall Street Journal, Pentagonul a inceput la inceputul lunii iunie sa retraga opt baterii antiracheta din Irak, Kuweit, Iordania si Arabia Saudita, precum si un scut antiracheta THAAD care fusese desfasurat in Arabia Saudita.

Fiecare baterie antiracheta necesita prezenta a cateva sute de militari, iar retragerea lor inseamna plecarea a mii de soldati americani din regiune.

"Mentinem o prezenta militara robusta in regiune, adecvata tinand cont de amenintare, si suntem increzatori ca aceste schimbari nu vor afecta interesele noastre de securitate nationala", a afirmat purtatoarea de cuvant.

"De asemenea, ne mentinem flexibilitatea de a returna rapid forte in Orientul Mijlociu, daca este necesar", a adaugat ea.

Statele Unite isi retrag in prezent toate fortele din Afganistan si si-au redus la 2.500 efectivele militare din Irak anul trecut.

Mai multe baterii Patriot au fost trimise ca intariri in regiune dupa asasinarea in ianuarie 2020 a generalului iranian Qassem Soleimani intr-o lovitura americana.

Sistemul THAAD fusese desfasurat in Arabia Saudita cu cateva luni mai devreme, dupa lovituri aeriene impotriva a doua pozitii petroliere strategice din regatul saudit, atribuite Teheranului.

Iranul este in continuare considerat o amenintare majora in Orientul Mijlociu, dar presedintele american Joe Biden doreste ca Statele Unite sa revina in acordul de la Viena privind programul nuclear iranian.