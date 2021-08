SUA a dezvoltat arme secrete care pot distruge orice din spațiu. Rusia și China, alertate de forța americană VIDEO

Statele Unite dezvăluie noi arme spațiale secrete cu ocazia National Space Symposium, care se desfășoară în această săptămână la Colorado Springs.

Pentagonul prezintă și o demonstrație a sistemelor care pot distruge orice satelit sau navetă spațială, iar acest lucru va servi ca un factor de descurajare pentru Rusia și China.

Evenimentul, ce are loc între 23 și 26 august 2021, va fi la a 36-a sa ediție, fiind așteptați să participe 15 șefi ai Agențiilor spațiale, oprecum și experți, oficiaili și contractori din 25 de țări, potrivit Breaking Defense.

Printre participanți vor fi reprezentanți ai NASA, US Space Force, US Air Force, Space Command, US Navy, National Reconnaissance Office și Pentagon, scrie Space News.

De luni de zile, înalți oficiali din cadrul Departamentului Apărării au lucrat la declasificarea unui program secret de arme spațiale și pentru a oferi o demonstrație reală a capacităților acestuia.

Acest efort este susținut de către generalul John Hyten, șeful adjunct al Statului Major al Statelor Unite, fiind foarte aproape de finalizare. Sistemul spațial secret a fost ținut ”în spatele ușilor închise” de multă vreme și foarte puțini lideri guvernamentali au avut acces la el.

Mulți experți militari spațiali consideră că Forța Spațială și Comandamentul Spațial ale SUA trebuie să demonstreze public Moscovei și Beijing-ului nu doar capacitatea de a elimina orice sisteme spațiale, ci să și atace sateliții inamici.

”În spațiu, clasifică excesiv totul. Descurajarea nu se întâmplă în lumea informațiilor clasificate. Descurajarea nu are loc în negru, ea se produce în alb”, a declarat Hyten.

La rândul său, generalul Jim Dickinson, șeful Comandamentului Spațial al SUA a afirmat că ”armele spațiale ofensive sunt o parte necesară a acestui factor de descurajare”.

Alte tipuri de arme ar putea fi prezentate la Simpozionul Spațial de către firma Lockheed Martin, unul dintre contractorii americani. Acestea sunt sisteme de arme cu laser folosite în aer, pe mare și la sol, pentru a proteja militarii armatei SUA.