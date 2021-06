Puterea cibernetica a Chinei, 'clar inferioara' celei a SUA. Rusia, clasata si ea in categoria secunda

'Puterea cibernetica' a Chinei este 'clar inferioara' celei a principalului sau rival, Statele Unite, in pofida informatiilor despre atacuri cibernetice chinezesti asupra unor guverne si companii occidentale, afirma Institutul International pentru Studii Strategice de la Londra (IISS), intr-un raport dat publicitatii luni, transmite dpa.

Potrivit IISS, 'este improbabil (ca Beijingul) sa egaleze capabilitatile cibernetice ale Statelor Unite cel putin in urmatorul deceniu'.

Raportul, care analizeaza 'capabilitatile cibernetice' a 15 tari, releva ca Statele Unite sunt principala putere cibernetica a lumii, si plaseaza China in categoria a doua, alaturi de Australia, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel si Rusia.

In pofida ingrijorarilor in crestere legate de atacuri cibernetice orchestrate de Phenian, Coreea de Nord a fost inclusa intr-o a treia categorie de tari cu 'puncte tari sau potentiale puncte tari in anumite domenii, dar slabiciuni semnificative in altele'.

Din aceasta a treia categorie fac parte mai ales state din Asia, printre care India, Indonezia, Iran, Japonia, Malaezia si Vietnam, IISS concluzionand ca 'economiile industriale avansate' detin 'avantaje cibernetice semnificative' care ar putea linisti preocuparile occidentale ca vor ramane in urma rivalilor cu regimuri autoritare sau mai putin dezvoltati.

Potrivit institutului londonez, puterea cibernetica nationala este bazata in parte pe 'capacitatea de a atrage capital investitional si abilitati tehnice' si pe crearea de conditii care sa permita afacerilor digitale sa se dezvolte, conditii care pot fi mai usor intrunite in Statele Unite si aliatii sai.

Cu toate acestea, SUA nu pot lasa garda jos, avertizeaza IISS, data fiind 'forta in crestere a economiei digitale a Chinei'.

Relatiile dintre Washington si Beijing sunt tensionate, dupa ce Joe Biden a luat masuri dure impotriva asiaticilor, punand pe lista neagra 59 de companii ale acestora. Acum, China avertizeaza SUA ca ea "nu poate oprita de nimeni", in lume.

Afirmatiile au fost facute de Ren Guoqiang, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din China, care a facut si comentarii agresive la adresa Taiwan-ului democratic, spunand ca viitorul sau se gaseste in "unificarea nationala", potrivit MSN.

Un studiu publicat recent de compania HP Inc arata ca atacurile cibernetice lansate de state devin din ce in ce mai frecvente, mai variate si mai deschise, dublandu-se intre anii 2017-2020.

Pentru a dezamorsa tensiuni cibernetice si pentru a preveni situatiile in care statele sunt implicate intr-un conflict cibernetic, 70% dintre expertii chestionati spun ca este nevoie de un tratat pentru conflicte cibernetice.

