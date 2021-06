Statele Uniunii Europene au convenit un set de masuri comune pentru certificatul COVID-19, dar au dreptul sa reinstituie restrictii

Statele membre isi rezerva dreptul sa stabileasca exceptii, mai ales in cazul amenintarii noilor variante mai contagioase ale coronavirusului FOTO Pixabay

Statele UE au convenit vineri sa-si coordoneze masurile menite sa faciliteze calatoriile in interiorul UE vara aceasta odata cu aplicarea certificatului COVID-19, dar prevad de asemenea posibilitatea de a reintroduce restrictii in cazul raspandirii unor variante ale coronavirusului, relateaza agentiile AFP si Reuters.

Incepand de la 1 iulie, o persoana detinatoare a certificatului sanitar digital european pentru COVID-19, care atesta vaccinarea impotriva acestei boli, obtinerea unui test negativ sau imunizarea dupa o infectare, va putea calatori in interiorul UE fara a fi supusa unor restrictii precum carantina ori testarea suplimentara.

Dar, conform acordului, statele membre isi rezerva dreptul sa stabileasca exceptii, mai ales in cazul amenintarii noilor variante mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2.

Textul prevede ca ''atunci cand situatia epidemiologica intr-o regiune a unui stat membru sau intr-un stat membru se deterioreaza rapid, mai ales ca urmare a prevalentei ridicate a variantelor (...), statele membre pot declansa o frana de urgenta''. In acest caz, ''in mod exceptional si temporar'', teste de depistare sau masuri de carantina pot fi impuse in tara de destinatie, inclusiv titularilor de certificate COVID-19.

Acordul prevede ca vor putea calatori liber in interiorul blocului comunitar persoanele care au fost vaccinate cu schema completa si au primit ultima doza de vaccin cu cel putin 14 zile inaintea datei calatoriei.

Statele membre au mai convenit sa armonizeze durata de valabilitate a testelor PCR, respectiv sa fie efectuate nu mai tarziu de 72 de ore inaintea sosirii la destinatie, precum si a celor antigen, care trebuie sa fie efectuate cu maximum 48 de ore inainte de sosire.

Copiii cu varste sub 12 ani vor fi scutiti de testare, iar minorii care calatoresc impreuna cu parintii sau cu un insotitor nu vor fi supusi carantinei daca adultul care-i insoteste nu este nici el supus carantinei.

Au fost convenite si criteriile pentru clasificarea zonelor de risc epidemiologic pe baza carora pot fi reinstituite restrictii la granite. Astfel, vor fi considerate ''verzi'' regiunile cu mai putin de 25 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile si cu o rata de pozitivare a testelor sub 4%. Daca rata pozitivarii testelor scade sub 1%, poate creste pragul numarului de cazuri la 100.000 de locuitori.

Pentru persoanele venite dintr-o zona ''verde'' nu ar trebui sa existe nicio restrictie, pentru cele venite dintr-una ''portocalie'', un posibil test, iar pentru cele venite dintr-o zona ''rosie'', o posibila carantina, cu descurajarea calatoriilor neesentiale in zonele marcate cu ''rosu inchis'', adica cele care inregistreaza peste 500 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani.

Sistemul privind calatoriile pe baza certificatului sanitar european convenit de statele UE se va aplica si statelor care nu fac parte din blocul comunitar, dar sunt membre ale spatiului Schengen, respectiv Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Acest sistem nu este insa aplicabil in cazul calatoriilor in si dintre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. De altfel, statele UE au impus restrictii pentru calatoriile dinspre aceasta tara din cauza raspandirii intense acolo a variantei indiene a coronavirusului.

Acest acord al statelor membre are caracterul unei recomandari, asadar statele UE isi pot stabili si alte reguli, politica privind frontierele fiind o competenta nationala.