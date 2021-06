Cercetator suspectat de spionaj in favoarea Rusiei, arestat

Un cercetator rus care lucreaza intr-o universitate germana a fost arestat vineri, suspectat de spionaj in contul Moscovei, a anuntat luni parchetul federal german, relateaza AFP.

Cercetatorul, arestat vineri, prezentat doar drept Ilnur N., este "suspectat puternic cel putin de la inceputul lui octombrie 2020 de faptul ca a fost folosit de catre un serviciu rus de informatii" in timp ce muncea ca asistent stiintific la o universitate germana, precizeaza parchetul din Karlsruhe, insarcinat cu dosare de spionaj.

El s-a intalnit, incepand din octombrie si pana in iunie, "cel putin in trei randuri", cu un agent din cadrul serviciilor ruse de informatii externe (SVR), potrivit parchetului.

In timpul a doua dintre aceste intalniri, "el a furnizat informatii" despre universitate si a "primit in schimb sume de bani in numerar".

Parchetul din Karlsruhe nu ofera nicio alta informatie despre acest barbat sau despre universitatea unde lucreaza, cu exceptiafaptului ca este asistent la "o catedra stiintifico-tehnica".

Nici Rusia si nici Germaia nu au reactionat imediat, insa relatiile lor sunt tensionate din cauza dosarului ucrainean i unor acuzatii de atacuri cibernetice ale Moscovei.

Insa tentativa de otravire a lui Aleksei Navalnii, in august, atribuita Moscovei de catre Occident, a deteriorat cel mai mult relatiile germano-ruse.

Angela Merkel si Vladimir Putin intretin o relatie notoriu de dificila.

Spionajul rus si-a intensificat puternic, in ultimii ani, activitatea in Europa, potrivit unor expeti.

Italia a anuntat in primavara expulzarea a doi functionari rusi, dupa ce a arestat in flagrant delict un ofiter din Marina italiana care inmana informatii clasificate unui agent rus.

Numerosi diplomati rusi, acuzati de spionaj, au fost expulzati in ultimele luni din Bulgaria, Olanda, Austria, Franta sau Cehia.

Moscova a reactionat de fiecare data in mod simetric, denuntandacuzatii nefondate si "rusofobe".