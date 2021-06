Seful spionajului militar al Rusiei acuza SUA: Washington-ul vrea sa faca o alianta contra Chinei

Seful Agentiei de Informatii militare (GRU) a Rusiei, Igor Kostyukov, a acuzat Washington-ul ca a creat o forta de 400.000 de soldati in regiunea Asia-Pacific, crescand operatiunile in Marile Chinei. In plus, el a sustinut ca Statele Unite vor sa atraga mai multe tari din aceasta zona pentru a crea o alianta impotriva Beijing-ului.

Kostyukov, care a participat miercuri la o conferinta de presa la Moscova, a spus ca SUA nu sunt pregatite sa se angajeze cu alte tari, intr-un dialog cu privire la principiul egalitatii. De asemenea, el a sugerat ca actiunile Statelor Unite arata ca incearca sa domine regiunea asiatica si sa contracareze Rusia si China, scrie presa rusa.

"Statele Unite isi propun sa stabileasca controlul asupra acestei regiuni a lumii (Asia-Pacific - n.a.), care produce 60% din PIB-ul mondial si unde este concentrat 45% din comertul global", a afirmat seful GRU.

Ofiterul a facut referire la prezenta americana in zona Asia-Pacific, unde SUA dispun de peste 200 de facilitati militare, inclusiv 50 de baze, precum cele din Japonia, Coreea de Sud sau Hawaii.

US Air Force One vs Rusia Air Force One: Care dintre avioanele lui Biden si Putin este mai performant VIDEO

El a afirmat ca Pentagonul intentioneaza sa creeze o echipa de lucru in regiunea Oceanului Pacific si sa infiinteze doua brigazi dotate cu rachete, pana in anul 2028.

Amiralul rus a sustinut ca Washington-ul incearca sa formeze o alianta anti-China cunoscuta sub denunmirea "Quad", care sa fie alcatuita din SUA, India, Australia si Japonia.

Din culisele intalnirii Biden - Putin. Misterul participarii generalului Gherasimov, in delegatia Kremlinului