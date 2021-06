Editorii publicatiei belgiene De Standaard au refuzat reclama platita de guvernul Ungariei. In schimb, i-au dedicat o pagina premierului Viktor Orban in editia tiparita in care-l desfiinteaza pentru atitudinea anti-europeana si homofoba manifestata in ultima perioada.

Dupa incidentul de la meciul Germania- Ungaria desfasurat in cadrul Euro 2020, cand UEFA a refuzat sa ilumineze arena din Munchen in culorile curcubeului LGBT, continua scandalul tarilor UE cu autoritatile ungare.

Un ziar belgian a refuzat sa publice o reclama platita de Guvernul Orban. In locul advertorialului a aparut urmatorul editorial:

❝Nu este obiceiul publicatiei De Standaard sa le faca reclama guvernelor. Ii dedicam insa o pagina completa lui Viktor Orban. Premierul maghiar incearca sa cumpere spatiu media in presa europeana in aceste zile. Parlamentul European nu are legitimitate, argumenteaza in reclama respectiva, parlamentele nationale trebuie consolidate", se arata in publicatia respectiva, preluata de jurnalistul Marius Comper.

"Daca intr-o tara europeana legea vrea sa dicteze din nou ce este dragostea legitima si cum putem vorbi despre iubire, trebuie sa contracaram asta cu toate libertatile pe care le avem. Libertatea presei, care noua ca editori si tie ca cititor ne este draga, se pliaza perfect acestui lucru", mai titreaza publicatia.

Decizia editoriala a cotidianului belgian a fost salutata de mai multe personalitati politice din Uniunea Europeana.

In urma cu o saptamana, UEFA a blocat initiativa germanilor de a ilumina Allianz Arena din Munchen, stadionul care a gazduit meciul dintre Germania si Ungaria, in culorile curcubeului LGBT.

Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene a declarat ulterior ca Uniunea Europeana va face toti pasii necesari din punct de vedere legal pentru a se opune legislatiei din Ungaria menita sa reduca din drepturile personalelor LGBTQ+.

"Cred cu tarie intr-o Uniune Europeana unde esti liber sa iubesti pe cine vrei si cred intr-o Uniune Europeana care imbratiseaza diversitatea", a spus von der Leyen pe Twitter.

It discriminates people on the basis of their sexual orientation goes against the EU's fundamental values.

We will not compromise.

I will use all the legal powers of @EU_Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed. pic.twitter.com/RzWPpue0CD- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2021