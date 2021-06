Chiar daca intalnirea de la Geneva dintre presedintii Biden si Putin a "dezghetat" relatiile dintre Washington si Moscova, care se afla la cel mai scazut nivel din ultimele decenii, iata ca regimul de la Kremlin ramane foarte agresiv la nivel declarativ.

Astfel, generalul Valeri Gherasimov a afirmat joi, 24 iunie, ca "Rusia isi rezerva dreptul a utiliza armele nucleare, ca raspuns la o eventuala agresiune".

Vorbind la Conferinta de secutitate internationala de la Moscova, seful Statului Major al Armatei Rusiei a spus ca politica nucleara a tarii sale este pur, de natura defensiva, potrivit Newsweek.

"Federatia Rusa isi rezerva dreptul de a folosi armele nucleare doar ca raspuns la utilizarea armelor nucleare sau a altor tipuri de arme de distrugere in masa impotriva noastra sau a aliatilor nostri, cand existenta statului este amenintata", a declarat generalul Gherasimov.

Ofiterul rus, care a participat la intalnirea Biden-Putin, a adaugat ca Rusia a dezvoltat mijloace de neutralizare a sistemelor americane de aparare antirachete. Asemenea declaratii agresive ale sefului Statului Major al Armatei din Rusia amintesc de epoca de trista amintire din timpul Razboiului Rece.

Cu toate astea, presedintii Joe Biden si Vladimir Putin au semnat o declaratie comuna dupa intalnirea din Elvetia, privind stabilitatea strategica, reafirmand principiul ca un razboi nuclear nu poate fi castigat si nu trebuie niciodata purtat.

Pe de alta parte, la inceputul acestui an Statele Unite si Rusia au cazut de acord sa prelungeasca tratatul New START privind armele strategice, care expira in luna februarie 2021 si care limiteaza arsenalul de arme nucleare al fiecari tari la 1.550 de focoase.

