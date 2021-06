Rusia spera ca SUA vor trimite un semnal in UE in privinta controlului armelor

Rusia spera ca declaratiile secretarului de stat al SUA Antony Blinken indica dorinta Washingtonului de a implica Europa in rezolvarea problemelor de control asupra armelor, a afirmat sambata, 26 iunie, ministrul de externe-adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov.

"Da, as dori foarte tare sa sper ca aceasta tara (SUA) trimite astfel un semnal privind deschiderea sa in a implica in proces si Franta, si Marea Britanie, in calitate de aliati ai sai", a spus Riabkov, comentand afirmatiile lui Blinken privind refuzul SUA de a lua decizii in ceea ce priveste controlul asupra armelor fara participarea Europei. "Militam demult in favoarea acestui lucru, iar daca in urma contactelor dintre Paris si Washington s-a ajuns la aceasta constientizare, noi nu putem decat sa salutam aceasta. Daca o astfel de constientizare nu exista (...), ei ar trebui sa clarifice ce au de gand", a adaugat el.

Ads

Riabkov a amintit ca partea franceza a declarat de nenumarate ori, la toate nivelurile, ca "viitoarele negocieri in domeniul controlului asupra armelor trebui sa tina cont de obiectivul intaririi securitatii europene". "Acest lucru este greu sa-l contesti si daca francezii ar putea sa continue ceea ce ai au abandonat cumva la mijlocul drumului in planul discutarii propunerii Rusiei cu privire la actiuni comune asupra desfasurarii de mijloace (de aparare) cu raza medie si mica de actiune, atunci aceasta ar constitui o contributie la intarirea securitatii europene", si-a exprimat convingerea ministrul de externe-adjunct al Rusiei.

Vineri, Blinken a declarat in timpul unei conferinte de presa la Paris, la finalul convorbirilor cu ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, ca SUA nu vor lua niciun fel de decizii in ceea ce priveste controlul asupra armelor fara participarea Europei.