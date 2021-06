Reactia indignanta a Moscovei dupa ce SUA au testat noul super-portavion USS Gerald Ford cu o explozie uriasa

Rusia a reactionat luni, 21 iunie, la testul de soc al portavionului USS Gerald Ford acuzand SUA ca nu respecta doctrina privind protectia climei, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat deciia Marinei SUA de a exploda o bomba subacvatica in Atlantic pentru a testa rezistenta la soc a portavionului USS Gerald Ford care, in opinia Moscovei, contravine doctrinei climatice.

"US Navy a decis sa testeze rezistenta la soc a celui mai nou portavion USS Gerald Ford si a explodat o imensa bomba subacvatica in apropierea acestuia in Atlantic. Explozia a fost inregistrata de seismografe ca un cutremur cu magnitudinea patru pe scara Richter in apropiere de Florida", a transmis Zaharova pe canalul ei Telegram, citata de agentia rusa de presa Tass. Diplomatul rus a continuat, intrebandu-se daca "testul este oare compatibil cu doctrina americana privind clima".

In legatura cu aceasta, ea a reamintit declaratia presedintelui Joe Biden despre necesitatea de a asigura un viitor mai stabil si de a lua decizii in urmatorul deceniu pentru a depasi criza climatica care pune in pericol intreaga umanitate.





Noul super-portavion al SUA, supus unui test soc



Statele Unite au finalizat la finalul saptamanii trecute primul test de soc al noului portavion USS Gerald R. Ford.

US Navy a dat imagini foto si video din cadrul testului. Pe data de 18 iunie noul portavion a trecut primul test cu explozie subacvatica, desfasurat la aproximativ 200 de kilometri in largul coastei Florida, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

In imediata apropiere a navei US Navy a detonat explozibil subacvatic pentru a testa rezistenta la soc a modernei nave de razboi. Incarcatura, una extrem de puternica, a provocat un "cutremur" local echivalent cu magnitudinea de 3.9 grade pe scara Richter!

Ads

Portavionul USS Gerald R. Ford este primul dintr-o noua clasa de portavioane si este totodata cea mai scumpa nava de razboi construita vreodata. Pe langa USS Gerald R. Ford, SUA mai detin zece portavioane din clasa Nimitz.

Cu o lungime de 337 de metri, un deplasament de 100.000 de tone si o viteza maxima de 30 de noduri (aproximativ 55 de km/h), noul portavion va putea transporta aproximativ 80 de avioane F-35C. De pe USS Gerald R. Ford vor putea decola 160 de aeronave in 12 ore, spre deosebire de 120 de decolari la acelasi interval de timp, pentru portavioanele din clasa Nimitz.

Daca initial costul portavionului USS Gerald R. Ford era estimat la 10,5 miliarde de dolari, in prezent acesta a ajuns la 13,27 de miliarde de dolari, devenind astfel cea mai constisitoare nava de razboi construita vreodata.

Ads