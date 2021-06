Exercitiile ucraineano-americane Sea Breeze sporesc riscul producerii unor incidente involuntare in Marea Neagra, de aceea este necesar sa se renunte la acestea, a transmis miercuri Ambasada Rusiei din Washington intr-o declaratie postata pe contul sau oficial de Twitter, potrivit agentiei de presa ruse RIA Novosti.

Manevrele sunt prevazute sa aiba loc in perioada 28 iunie - 10 iulie si vor implica 5.000 de militari si aproximativ 40 de nave din 32 de tari. La aceste exercitii vor participa Ucraina, SUA, Canada, Marea Britanie, Olanda, Romania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Letonia, precum si tari partenere ale Aliantei Nord-Atlantice, noteaza agentia de presa citata.

"Dimensiunea si caracterul clar agresiv al exercitiilor Sea Breeze nu corespund in niciun caz obiectivelor reale de securitate in regiunea Marii Negre", sustine misiunea diplomatica rusa.

"Cerem insistent SUA si aliatilor lor sa renunte la simularea unor actiuni militare in Marea Neagra", mentioneaza in declaratia sa Ambasada Rusiei din Washington, potrivit careia problemele care apar in regiune pot fi rezolvate fara impunerea unui ajutor extern.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, declarase anterior ca NATO isi intensifica activitatea militara in Marea Neagra si creste numarul exercitiilor comune cu Ucraina. "Toate acestea nu contribuie la reglementarea situatiei din Ucraina", a afirmat Zaharova, citata de RIA Novosti. Ea se referea la conflictul din Donbas, unde separatisti prorusi - sprijiniti de Moscova - lupta impotriva fortelor guvernamentale ucrainene.

Acuzatii privind furnizarea de armament catre Ucraina

In acelasi timp, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul Igor Konasenkov, a acuzat NATO ca, sub acoperirea exercitiilor Sea Breeze, intentioneaza sa furnizeze Ucrainei armament modern care va intra in dotarea armatei ucrainene si a formatiunilor paramilitare nationaliste ce lupta in Donbas de partea Kievului.

In contextul exercitiilor Sea Breeze-2021, Rusia a blocat in zona coastei de vest a peninsulei Crimeea accesul navelor de razboi ale Aliantei Nord-Atlantice, a comunicat miercuri dimineata portalul rusesc Avio.pro, asociat armatei ruse.

Astfel, in largul coastelor Crimeii au fost stabilite zone de interdictie in care navele NATO nu pot intra. Orice actiune agresiva a navelor Aliantei va fi oprita instantaneu, scria Avia.pro.

Potrivit portalului citat, Rusia isi rezerva dreptul de a utiliza mijloacele de razboi electronic sau organizarea propriilor exercitii cu tiruri de racheta, ca raspuns la exercitiile NATO.

Incident cu distrugatorul Marii Britanii



Toate aceste informatii surveneau inainte ca Ministerul rus al Apararii sa anunte miercuri, 23 iunie, ca o "nava de patrulare de frontiera" rusa a "tras focuri de avertizare", iar un avion Su-24M a efectuat un "bombardament preventiv de-a lungul rutei distrugatorului" britanic HMS Defender, care ar fi intrat intr-o zona din apropierea peninsulei Crimeea, ale carei ape teritoriale Rusia le revendica drept ale sale, potrivit AFP.

Nava britanica a parasit apoi apele rusesti, punand capat incidentului, care a durat putin peste 20 de minute, potrivit Moscovei.

La randul lor, autoritatile britanice sustin ca "niciun tir nu a fost directionat spre HMS Defender", dezmintind "afirmatia potrivit careia bombe au fost lansate in calea" acestei nave.

"Niciun foc de avertizare nu a fost tras in directia HMS Defender. Vasul Royal Navy efectua o traversare pasnica prin apele teritoriale ucrainene, in conformitate cu dreptul international", a declarat Ministerul britanic al Apararii pe Twitter. "Credem ca rusii desfasurau un exercitiu de artilerie in Marea Neagra", a adaugat el.

Cu cateva ore inainte de acest presupus incident, presedintele Vladimir Putin a reiterat ca tara sa este "ingrijorata de consolidarea in curs a capacitatilor si infrastructurii militare a NATO in apropierea frontierelor rusesti".

HMS Defender se afla in regiune pentru exercitii NATO si "s-a detasat temporar de grupul de lucru pentru a-si desfasura propria serie de misiuni in Marea Neagra", potrivit unui comunicat al Royal Navy din 10 iunie.

"In ultimele saptamani, Defender, cu baza la Portsmouth, a urmat o pregatire intensa si a participat la operatiunea Sea Guardian, misiunea NATO impotriva terorismului in Mediterana", se mentioneaza in comunicat.

Forte ucrainene, americane si britanice au efectuat miercuri la bordul navei exercitii de abordaj, potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Ministerul ucrainean al Apararii.

Acest incident a avut loc in largul coastei Crimeei, peninsula ucraineana anexata in martie 2014 de Rusia, care dispune acolo de o baza navala si ale carei ape au fost deja scena mai multor incidente in trecut, noteaza AFP.

Rusia a efectuat in aceasta regiune mai multe exercitii militare in ultimele luni, inclusiv prin desfasurarea temporara a peste 100.000 de soldati la frontierele ucrainene si in Crimeea in aprilie, o demonstratie de forta ce a suscitat tensiuni mari cu Occidentul.

In 2018, Moscova a retinut trei nave de razboi ucrainene si a capturat 24 marinari, care incercau sa patrunda in Marea Azov, la care au acces ambele tari. Acesta a fost primul incident armat direct intre cele doua tari vecine.

Ciocnirile implicand avioane sau nave la frontierele ruse nu sunt rare, mai ales in perioada de tensiune cu Occidentul, dar tirurile de avertisment constituie o premiera pentru acest gen de incidente, noteaza agentia franceza de presa.

Cele mai multe incidente au loc in Marea Baltica si in Arctica, mai rar in Extremul Orient, unde Rusia a anuntat miercuri ca ar fi interceptat un avion de recunoastere american deasupra Marii Ohotsk.