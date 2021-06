Rusia miscare agresiva langa granita cu Polonia: Rachete hipersonice care pot fi lovi Berlinul in doar doua minute VIDEO

Dupa amenintarea Rusiei din apropierea frontierei cu Ucraina, din luna aprilie, cand Moscova a acumulat 100.000 de militari in regiune, acum Kremlinul intentioneaza sa-si pozitioneze rachetele hipersonice, in coasta Europei. Armamentul va fi desfasurat in enclava rusa Kaliningrad, de la granita cu Polonia.

Rusia vrea sa faca o prioritate din amplasarea sistemelor de rachete hipersonice Kh-47M2 Kinzhal in aceasta zona din Europa, putand provoca prin aceasta probleme de aparare Aliantei NATO, cat si altor tari de pe continent, potrivit RMX.

Anterior, doar fortele din Districtul Militar de Sud erau echipate cu rachete Kinzhal. La inceputul anului 2021, oficialii armatei au informat asupra faptului ca intentioneaza sa desfasoare aceste arme si in regiunea Krasnoyarsk Krai din Siberia.

Ulterior, s-a anuntat ca rachetele Kinzhal vor fi folosite si in exercitiile militare din Arctica, de catre Flota de Nord a Rusiei.

Expertii rusi afirma ca rachetele Kinzhal pot fi transferate cu usurinta la Kaliningrad, in doar cateva ore, in comparatie cu sistemele Iskander, al carui trasnfer necesita mai mult timp.

Presedintele Vladimir Putin a vorbit pentru prima data de rachetele Kinzhal in Parlamentul de la Mocova, in 2018. Atunci, el a explicat ca acestea pot atinge viteze de 10 ori mai mari decat a sunetului (intre 12.000 si 14.000 de kilometri pe ora) si pot lovi tinte pe o raza de 2.000 de kilometri.

Ipotetic, daca Rusia amplaseaza rachetele Kinzhal la Kaliningrad, chiar langa granita cu Plonia, acestea pot ajunge la Berlin (aflat la aproximativ 527 de kiloemtri de enclava rusa) in doar 2,6 minute.

Pe de alta parte, Alianta NATO sustine ca "exista mai multe moduri de a reactiona asupra unui eventual agresor, care foloseste rachete hipersonice", potrivit declaratiei lui Nicholas Nelson, analist la Centrul pentru Politici Europene de la Washington, conform Defense News.

