Cu un portavion care rugineste la cheu, rusii spun ca au construit nave stealth. Statele Unite au deja doua distrugatoare invizibile

In pofida problemelor fara sfarsit cu care se confrunta singurul portavion rus Amiral Kuznetov, rusii sustin ca santierele lor navale sunt capabile sa construiasca nave de lupta dotate cu tehnologie stealth, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

Alexei Rahmanov, CEO United Shipbuilding Corporation (USC), intr-un interviu acordat agentiei de presa Tass, a declarat ca santierele navele ale companiei pe care o reprezinta dispun de capacitatea tehnologica de a construi corvete stealth.

El a precizat ca deja o astfel de nava se afla in constructie, fiind vorba despre despre corveta Mecury, parte a Proiect 20386.

"Suntem cu siguranta capabili (n.a. - sa dezvolte nave stealth). De fapt, o astfel de nava - Mercury Project 20386 - este chiar in aceste momente in constructie", a precizat Rahmanov, CEO al USC, potrivit sursei citate.

Statele Unite detin deja doua distrugatoare stealth din clasa Zumwalt. E vorba despre USS Zumwalt si USS Michael Monsoor. Recent SUA au supus noul super-portavion intrat in dotarea marinei americane unui test cu bomba.



In ceea ce priveste corveta stealth a rusilor, aceasta ar trebui livrata Fortelor Navale Ruse anul viitor si va fi prevazuta cu un strat de absorbtie a radiatiilor electromagnetice specifice sistemelor radar, va avea o forma speciala pentru a minimiza reflexiile de pe suprafata sa si va beneficia de utilizarea intensiva a materialelor compozite.

Amiral Kuznetov, singurul portavion al Rusiei, rugineste la cheu



Interesant este faptul ca USC dispune de tehnologie pentru a construi corvete stealth, dar tot sub egida aceleiasi companii, portavionul Amiral Kuznetov se "zbate" sa fie readus pe mare.

Portavionul se afla la cheu de aproape patru ani in portul Murmansk pentru reparatii capitale si are numeroase probleme tehnice.

Cosmarul pentru Amiral Kuznetov a inceput la sfarsitul anului 2019, cand acesta a luat foc. Amiralul Kuznetov a mai fost avariat si in toamna anului 2018 cand docul plutitor in care era ancorat s-a scufundat in urma unei defectiuni a alimentarii cu energie electrica, cauzand caderea unei macarale pe puntea portavionului. Mai multi muncitori de la atelierul de reparatii a ambarcatiunii militare au fost raniti in acel incident. In plus, puntea de decolare/aterizare a navei a fost grav avariata, aparand o gaura de 4x5 metri.







Amiral Kuznetov are o istorie plina de incidente in ultimii ani

Rusii de la Nezavisimaya Gazeta citeaza opinia unor experti militari care atrag atentia ca oricum modernizarea portavionului nu e decat o solutie temporara, avand in vedere faptul ca "portavionul Amiral Kuznetov e depasit din toate punctele de vedere". Dar, asa cum semnaleaza si jurnalistii rusi, construirea unui nou portavion nu a trecut inca de faza de macheta in Rusia.

Problemele pe care santierul naval le intampina sau devalizarea fondurilor sunt departe de a fi singurele cu care portavionul rus s-a confruntat din 2017 de cand a intrat in reparatii.

In octombrie 2018, o macara de 15 metri inaltime a cazut pe puntea navei, a afectat pompele si a scufundat docul plutitor PD-50 la care portavionul era ancorat. Iar un an mai tarziu, in decembrie 2019, un incendiu puternic a cuprins batranul portavion rus Amiral Kuznetov. Rusii spun insa ca pagubele nu sunt insemnate, nava va fi modernizata, urmand sa reinceapa misiunile pe mare din 2022.

Ultima misiune a singurul portavion rus dateaza din noiembrie - decembrie 2016, in Mediterana, cand Amiral Kuznetov a luat parte la operatiuni in cadrul razboiului din Siria.