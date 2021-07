Noul tanc T-14 denumit "Armata" al Rusiei, un vehicul blindat de noua generatie, este construit de compania Uralvagonzavod.

Desi el a fost prezentat in urma cu mai multi ani, acum ministrul Industriei si Comertului, Denis Manturov a anuntat astazi la Moscova ca acesta va intra in productie de serie, anul viitor.

Ads

Tancul T-14 a fost vazut in public pentru prima data la parada de Ziua Victoriei in 9 mai 2015. Noul vehicul de lupta are un echipament complet digitalizat, o turela fara pilot si un corp blindat izolat de echipaj, scrie presa rusa.

"Testele legate de tancul T-14 se vor incheia la inceputul anului 2022. Apoi, el va intra in productia de serie", a declarat ministrul Manturov.

Astfel, noul tanc T-14 a fost prezentat recent la expozitia militara MILEX-2021 de la Minsk. El are un aspect inovator, avand un design revolutionar, crescand semnificativ rata de supravietuire a echipajului pe campul de lupta.

Pentru prima data, cei trei militari vor sta intr-un compartiment protejat, in partea din fata a vehiculului, separat de combustibil si munitii.

SUA, dezvaluiri socante despre modul de actiune al Serviciilor Secrete din Rusia: Cum au penetrat sistemele americane

Comparatia dintre tancul rusesc T-14 si cel american tip Abrams

Tancul american Abrams urmeaza liniile principalelor vechiule de lupta occidentale din perioada Razboiului Rece. El este asemanator cu cel britanic denumit Chobham. Armura frontala este intarita cu o plasa din uraniu saracit, pentru un grad ridicat de protectie. Cea mai mare a munitiei este depozitata in turela. Rezervorul este voluminos, dar este bine protejat impotriva armelor antitanc. Echipajul este format din 4 persoane.

Tancul rusesc T-14 are un design nou si are putin in comun cu actualul T-90 si alte vehicule sovietice de acest gen. El are o turela fara pilot si este operat de un echipaj compus din trei militari, care sunt asezati intr-o capsula blindata bine protejata.

Echipajul de pe Abrams este bine protejat si are unele sanse de supravietuire, in cazul in care armura este patrunsa. In schimb, tancul rusesc T-14 este primul vehicul din lume cu turela completa, fara pilot si o structura distincta a echipajului, care este separata total de munitie.

Inalt oficial din Japonia, despre pericolul care planeaza asupra Statelor Unite: "Rusia si China ar putea ataca Hawaii"

Abrams, cu 60 - 68 de tone (in functie de model) are un tun de 120 mm/L44, precis si cu o raza de actiune de peste 4 kilometri. T-14 dispune de un tun de 125 mm 2A82-1M, poate atinge o viteza de 90Km/h, 48 de tone si o autonomie de 500 de kilometri.

Ambele tancuri, atat Abrams, cat si T-14, sunt echipate cu motoare de 1.500 CP. Primul este un motor cu turbina cu gaz, iar al doilea este diesel turbocompresor.

Ads

In principiu, noul tanc rusesc T-14 este la egalitate cel american Abrams. Abrams are o superioritate tehnica in ceea ce priveste mobilitatea si performantele. T-14 are avantajul la caracteristica de supravietuire si de protectie a echipajului.