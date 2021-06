Rusia, anunt exploziv legat de Navalnii: ar putea fi ales pentru un schimb de prizonieri cu SUA, dar trebuie confirmat ca agent al serviciilor secrete americane

Moscova a dezvaluit ca negociatorii din Statele Unite nu au cerut ca Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, aflat in inchisoare, sa fie inclus intr-un posibil schimb de prizonieri. Insa pentru ca el sa fie eligibil, trebuie ca serviicile secrete americane sa confirme ca este agent al acestora.

Dupa o zi de la intalnirea dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin la Geneva, secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat joi la postul de radio Ecoul Moscovei, ca aceasta problema nu a fost discutata la summit-ul din Elvetia, potrivit presei ruse.

Oficialul a adaugat ca Rusia nu va putea sa il predea pe militantul anticoruptie, care este incarcerat in prezent, decat daca se dovedeste ca este in secret "cetatean american si lucreaza pentru Serviciile de Informatii - sau, mai bine spus, acest fapt este confirmat de Statele Unite".

In octombrie anul trecut, Navalnii a declarat ca il va da in judeacata pe Peskov, dupa ce purtatorul de cuvant al Kremlinului a sugerat ca are legaturi cu agentiile de spionaj din strainatate.

Trebuie specificat faptul ca Alexei Navalnii a fost otravit in luna august 2020, in orasul siberian Tomsk, cu Noviciok, o substanta neurotoxica, pusa in lenjeria intima a lidreului opozitiei din Rusia, de catre agenti ai FSB, Serviciul Federal de Securitate.

Acesta s-a simtit rau intr-un zbor catre Moscova, iar pilotul a aterizat de urgenta la Omsk, unde a primit un tratament de urgenta. Ulterior, el a fost transferat in Germania, unde a fost vindecat.

Ulterior, in ianuarie 2021, Navalnii a revenit la Moscova si a fost arestat. Apoi, in februarie, el a fost condamnat la inchisoare cu executare la trei ani si jumatate, fiind acuzat ca ar fi incalcat o pedeapsa cu suspendare din 2014, pentru delapidare.

