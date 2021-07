Rusia a incercat sa spioneze manevrele militare ale NATO, chiar de pe teritoriul Aliantei. Cum a fost dejucat planul Kremlinului

Doi cetateni rusi, dintre care unul echipat cu o drona, au incercat sa spioneze exercitiul militar Defender Europe 21, desfasurat la finalul lunii iunie.

Rusia a respins ferm aceste acuzatii si afirma ca este vorba doar despre "propaganda NATO", scrie DefenseRomania.ro.

Ministrul rus de Externe a acuzat mass-media albaneza ca "a extrapolat in jurul cauzelor penale deschise de procurorii locali impotriva a doi rusi suspectati de spionaj", numind intreaga problema "propaganda NATO".

La sfarsitul lunii iunie, mass-media din Albania a anuntat ca doi cetateni rusi sunt anchetati de Procuratura de la Tirana pentru presupuse acte de spionaj in timpul exercitiului militar Defender Europe 21 condus de SUA si desfasurat in Albania in aprilie si mai.

Presa locala a spus ca unul dintre rusi a intrat in Albania pe 12 mai si si-a declarat destinatia ca Durres, iar ulterior asupra sa a fost gasita o drona. La Durres se desfasura exercitiul Defender Europe 21. Potrivit Euronews Albania, el era unul dintre cei doi cetateni rusi care au intrat in Albania si erau anchetati de Procuratura din Tirana, transmite Balkaninsight.

Procuratura a declarat saptamana trecuta pentru BIRN ca evenimentul este "inca in curs de ancheta" iar Politia nu a dorit sa comenteze.

Cu toate acestea, Ambasada Rusiei din Albania a declarat ca a trimis o solicitare de informatii la Ministerul Albanez de Externe. "Incidentul pare a fi un exercitiu de propaganda #NATO", a conchis acesta.

Relatiile diplomatice dintre Tirana si Moscova au fost reci in ultima vreme. In ianuarie, Albania a expulzat un diplomat rus, Aleksei Krivosheev, pentru ca nu a respectat regulile COVID-19.

In 2018, Albania a declarat doi diplomati rusi "persoana non-grata", sustinand ca activitatea lor nu respecta statutul diplomatic. Rusia a expulzat apoi doi diplomati albanezi din ambasada albaneza la Moscova.