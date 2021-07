Rusia, exercitii cu super-sistemul anti-aerian S-400 in sudul tarii pe fondul manevrelor NATO in Marea Neagra

Districtul militar Sud a desfasurat exercitii in regiunea Krasnodar vizand apararea instalatiilor Flotei Marii Negre cu lansari electronice de rachete ale sistemului antiaerian S-400 Triumf, a declarat marti serviciul de presa al flotei, citat de agentia de presa Interfax.

Exercitiile au avut loc pe fondul manevrelor Sea Breeze din Marea Neagra la care participa nave din tari NATO si state partenere, noteaza agentia de presa rusa.

"In cursul unui exercitiu tactic special, militari ai unor unitati de aparare antiaeriana din cadrul Districtului militar Sud, dislocate in regiunea Krasnodar, au efectuat aplicatii pentru respingerea unui atac masiv cu rachete din partea unui inamic imaginar", a specificat Flota rusa din Marea Neagra.

Aproximativ 100 de militari si mai mult de 30 de echipamente au participat la acest exercitiu, conform sursei citate.

Anterior, zece avioane rusesti din cadrul Flotei din Marea Neagra au efectuat zboruri de antrenament in zona, unde in prezent au loc exercitiile internationale Sea Breeze, cele mai ample in ultimii 20 de ani, cu participarea a peste 30 de tari, intre care SUA si Ucraina, potrivit agentiei de presa Unian.

In ajunul lansarii Sea Breeze, Rusia a incercat sa descurajeze SUA sa participe la aceste exercitii, iar la scurt timp Ministerul rus al Apararii a anuntat ca armata rusa a deschis foc de avertisment impotriva distrugatorului britanic HMS Defender la trecerea navei prin apele ucrainene de-a lungul coastei Crimeii, pe care Rusia le considera drept apele sale teritoriale. Marea Britanie a infirmat ulterior versiunea Moscovei, conform agentiilor de presa citate.





Alianta militara condusa de Rusia trimite un grup operativ la frontiera tadjiko-afgana



Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), o alianta militara condusa de Rusia in cadrul CSI (Comunitatea Statelor Independente), a trimis marti un grup operativ la frontiera tadjiko-afgana in contextul agravarii situatiei din Afganistan, unde talibanii au avansat spre regiunile de la frontiera cu aceasta fosta republica sovietica din Asia Centrala, relateaza agentiile de presa EFE si Interfax.

"La 6 iulie, un grup operativ condus de seful Statului Major interarme al OTSC, general-colonelul Anatoli Sidorov, a sosit in Tadjikistan", a informat serviciul de presa al organizatiei, citat de Interfax.

Grupul de ofiteri s-a deplasat de la Moscova la Dusanbe la bordul unui avion militar.

Situatia la frontiera intre Tadjikistan si Afganistan s-a inrautatit cu o zi inainte, cand peste 1.000 de soldati afgani au trecut granita pentru a scapa de ofensiva talibanilor, in fata careia presedintele tadjik, Emomali Rahmon, a ordonat mobilizarea a 20.000 de rezervisti pentru a consolida apararea granitei cu Afganistanul.

Echipa OTSC, organizatie din care fac parte Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kargazstan si Tadjikistan, va inspecta regiunile din sudul tarii si se va intalni cu reprezentanti ai Ministerului tadjik al Apararii, ai trupelor de graniceri si Comitetului de securitate de la Dusanbe.

"Principalul obiectiv al activitatii grupului operativ este supravegherea situatiei la frontiera tadjiko-afgana si pregatirea propunerilor cu masuri comune in cadrul OTSC", a indicat Sidorov.

Luni dimineata, 1.037 de soldati afgani au fost constransi sa caute caute refugiu pe teritoriul tadjik in urma ofensivei miscarii talibane, care i-a alungat din diferite districte ale provinciei Badakhshan.

Militarii afgani au fost primiti in Tadjikistan pe baza "principiului bunei vecinatati si a neamestecului" in afacerile interne ale Afganistanului, a explicat Serviciul tadjik al politiei de frontiera.

Presedintele tadjik a avut o convorbire telefonica luni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, iar acesta din urma a exprimat disponibilitatea Moscovei de a sustine Dusanbe atat la nivel bilateral, cat si in cadrul OTSC.

Asa cum a comentat marti viceministrul rus de externe Andrei Rudenko, situatia de la frontiera tadjiko-afgana este "extrem de tensionata", avand in vedere ca aproximativ 70% din zonele de frontiera ale Afganistanului se afla sub controlul talibanilor.

Diplomatul rus a reamintit ca o baza militara rusa se afla in Tadjikistan, fiind "dotata cu tot ceea ce este necesar pentru a sprijini Tadjikistanul in caz de nevoie".

Intre 1992 si 2005, supravegherea frontierei tadjiko-afgane a fost efectuata de graniceri rusi in virtutea unui acord intre Dusanbe si Moscova.