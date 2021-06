Rusia raspunde Londrei si lanseaza exercitii militare in Marea Mediternana in plin dezacord cu Regatul Unit VIDEO

Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul de informatii militare 45enord.ca.

Moscova a declarat ca una dintre navele sale de razboi trasese focuri de avertisment si ca unul din avioanele sale de lupta aruncase bombe in calea distrugatorului britanic HMS Defender miercuri pentru a-l forta sa paraseasca o zona din apropierea Crimeii pe care Rusia o revendica drept fiind in apele sale teritoriale.

Marea Britanie a dezmintit aceasta relatare, insistand asupra faptului ca nava sa nu a fost tinta unor tiruri si a declarat ca aceasta naviga in apele ucrainene.

Exercitiile ruse au inceput vineri in Mediterana orientala, in timp ce un grup aeronaval britanic se afla in regiune. Mai devreme in cursul acestei saptamani, avioane vanatoare F-35 britanice si americane de pe portavionul HMS Queen Elizabeth au efectuat misiuni impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.







In Orientul Mijlociu, Rusia desfasoara o campanie militara in Siria din septembrie 2015, ceea ce i-a permis regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad sa reia controla asupra celei mai mari parti a tarii dupa un razboi civil devastator care a inceput in 2011.

Potrivit planului exercitiului, cinci nave ale Marinei ruse (intre care crucisatorul lansator de rachete Moskva, fregatele Admiral Essen si Admiral Makarov), precum si doua submarine Starai Oskol si Rostov pe Don, cu avioanele antisubmarin Tu-142 MK, Il-38, bombardiere cu raza lunga de actiune Tu-22M3 si avioane MiG-31K vor efectua misiuni de antrenament de lupta pentru a asigura securitatea bazei aeriene ruse de la Hmeimim si a centrului logistic al marinei ruse de la Tartus, indica un comunicat emis vineri de Ministerul rus al Apararii.

In cursul exercitiilor comun al fortelor formatiunii operationale permanente a Marinei ruse in Marea Mediterana si a aviatiei Fortelor aerospatiale rusesti, doua avioane de lupta MiG-31K si un avion antisubmarin Il-38 au zburat de pe aerodromurile rusesti spre baza aeriana rusa de la Hmeimim, in Siria, arata comunicatul citat, care precizeaza clar ca aparatele MiG-31K pot utiliza ultimul model de rachete hipersonice "Kinjal".

Este pentru prima oara cand avioane de lupta capabile sa transporte rachete "Kinjal" sunt desfasurate in afara frontierelor Rusiei. Armata rusa afirma ca rachetele "Kinjal" au o viteza de 10 ori mai mare decat cea a sunetului si o raza de actiune pana la 2.000 de kilometri.

Bombardierele cu raza lunga de actiune supersonice Tu-22M3, cu capacitate nucleara, au fost desfasurate pentru prima oara in Siria luna trecuta in cursul unei demonstratii a unei prezente militare ruse crescute in Mediterana. Totodata, potrivit Ministerului rus al Apararii, ele isi vor efectua partea lor de zboruri de antrenament deasupra Marii Mediterane.

Baza aeriana de la Hmeimim, in provincia siriana de coasta Latakia, serveste drept placa turnanta principala pentru operatiunile Moscovei in Siria.

Armata rusa a modernizat pista de la Hmeimim pentru a primi bombardiere grele si a construit o a doua pentru a-si extinde operatiunile de acolo.

Rusia a marit si modificat de asemenea o baza navala in portul sirian Tartus, singura instalatie de acest tip pe care Moscova o detine in prezent in afara fostei Uniuni Sovietice.

Armata rusa a crescut numarul si raza exercitiilor sale in plina amplificare a tensiunilor in relatiile sale cu Occidentul, relatii care au scazut la cel mai jos nivel de la Razboiul rece, dupa anexarea de catre Moscova in 2014 a peninsulei ucrainene Crimeea.

In cadrul eforturilor presedintelui Vladimir Putin de intarire a armatei, marina rusa a relansat in ultimii ani practica din perioada sovietica de a-si trimite constant nave de razboi in Mediterana.

Adresandu-se jurnalistilor duminica trecuta la bordul portavionului HMS Queen Elizabeth, comandorul Steve Moorhouse, a declarat la randul sau ca Mediterana orientala a devenit mai "aglomerata si disputata" odata cu importanta prezenta militara rusa in Siria, ceea ce duce la intalniri regulate cu nave si avioane de razboi rusesti. Comandorul a afirmat de asemenea ca o nava de razboi ruseasca s-a apropiat la mai putin de 10 km de portavion.

