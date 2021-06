Rusia si-a testat sistemul de aparare antiaeriana instalat in Crimeea pe fondul exercitiilor NATO din Marea Neagra

Luni, in ziua in care Ucraina si tari membre NATO au lansat exercitiul Sea Breeze 2021 in Marea Neagra, Rusia a efectuat verificari ale stadiului de pregatire a sistemului sau de aparare antiaeriana din Crimeea, peninsula ucraineana pe care a anexat-o in 2014, relateaza marti Reuters, citand agentia de presa Interfax.

Exercitiile militare Sea Breeze intervin pe fondul unei cresteri a tensiunilor dintre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a tras focuri de avertisment si a lansat bombe in directia unei nave de razboi britanice pentru a o alunga din apele din jurul Crimeii pe care le considera ca fiind apele sale teritoriale, in timp ce restul lumii le considera ca fiind ape ucrainene, nerecunoscand anexarea peninsulei ucrainene de catre Rusia.

Circa 20 de avioane si elicoptere, precum si cateva subunitati de sisteme de aparare antiaeriana S-400 si Pantir -S au efectuat un antrenament combinat luni, potrivit Interfax.

La aceste exercitii au participat 'in total aproape 20 de avioane si elicoptere, intre care avioane de recunoastere Su-24MR, avioane de lupta multirol Su-30SM, avioane de atac Su-24M si elicoptere Mi-8 si Ka-27, precum si subunitati de sisteme de rachete S-400 Triumf si Pantir din cadrul Fortelor aeriene si al Sistemului antiaerian al Districtului militar Sud', a comunicat marti Flota rusa din Marea Neagra.

Flota Rusiei din Marea Neagra monitorizeaza navele NATO si ale altor tari care participa la exercitiul Sea Breeze, a indicat in acelasi timp Centrul national de gestionare a problemelor din domeniul apararii de la Moscova.

'Forte si mijloace ale flotei ruse efectueaza un set de masuri pentru a tine sub control actiunile navelor NATO si altor tari participante la Sea Breeze 2021, ce au debutat luni in partea de nord-vest a Marii Negre', se mentioneaza intr-un comunicat al acestui centru.

La exercitiile Sea Breeze 2021 participa aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane, precum si distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane, conform AFP.

Delegatia rusa la discutiile privind securitatea militara si controlul armelor de la Viena a subliniat luni ca Statele Unite ar trebui sa isi retraga in mod transparent armele dupa finalizarea exercitiilor comune cu Ucraina Sea Breeze-2021, potrivit TASS. 'Amploarea si agresivitatea acestor exercitii nu contribuie la securitatea in regiunea Marii Negre', se afirma intr-o declaratie a delegatiei ruse, citata de ziarul rusesc Kommersant.

Ca raspuns la exercitiul Sea Breeze - destinat sa constituie o dovada ferma a sprijinului SUA si NATO pentru Ucraina - Rusia face o demonstratie de forta in fata Aliantei Nord-Atlantice in Marea Mediterana, lansand inca de vineri ample manevre navale, si supravegheaza indeaproape grupul aeronaval condus de portavionul Queen Elizabeth, nava amiral a Royal Navy, comenta luni publicatia citata.

Doua avioane MiG-31, capabile sa transporte rachete hipersonice 'Kinjal', au fost trimise la baza aeriana rusa Hmeimim, in Siria, pentru a participa la manevrele din Marea Mediterana, potrivit Ministerului rus al Apararii. Este pentru prima oara cand avioane de lupta capabile sa transporte rachete "Kinjal" sunt desfasurate in afara frontierelor Rusiei, conform Interfax. Armata rusa afirma ca rachetele "Kinjal" au o viteza de 10 ori mai mare decat cea a sunetului si o raza de actiune pana la 2.000 de kilometri.

Rusia a acuzat vineri, 25 iunie, Marea Britanie si Statele Unite ca incearca sa incite la conflict in Marea Neagra. Vicepremierul de externe rus a declarat ca isi vor apara granitele utilizand toate mijloacele posibile, inclusiv forta militara.

Viceministrul de externe Serghei Riabkov s-a exprimat la o zi dupa ce Moscova a avertizat Marea Britanie ca va bombarda navele britanice in Marea Neagra daca ceea ce a numit drept actiuni provocatoare ale marinei britanice se vor repeta in largul coastei Crimeii, anexate de Rusia.

Ucraina si SUA incep exercitii militare in Marea Neagra, in pofida protestelor Rusiei



Ucraina si SUA au inceput luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters.

Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a tras tiruri de avertisment si a lansat bombe in calea distrugatorului britanic HMS Defender pentru a-l indeparta din apele Marii Negre in largul Crimeii. Marea Britanie a respins versiunea incidentului prezentata de Moscova.

Rusia a anexat Crimeea in 2014 si pretinde ca este teritoriu rusesc, dar peninsula este recunoscuta la nivel international ca parte a Ucrainei.

Ambasada Rusiei la Washington a cerut saptamana trecuta anularea exercitiilor Sea Breeze, iar Ministerul rus al Apararii a declarat ca va reactiona daca va fi necesar pentru a proteja securitatea nationala a Rusiei.

Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa de asemenea distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.

Doua nave romanesti participa la Sea Breaze



Fortele Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la Exercitiul multinational,, Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale SUA si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre din zona Odessa, potrivit unui comunicat transmis luni de Fortele Navale Romane.

Corveta "Contraamiral Horia Maccelariu" (265) a plecat sambata, 26 iunie, din portul militar Mangalia, si a luat cap-compas portul Odessa din Ucraina, unde a acostat duminica, 27 iunie, alaturi de alte nave militare straine care participa la "Sea Breeze 21".

Cea de-a doua nava militara care va reprezenta Fortele Navale Romane la exercitiul din Ucraina este fregata "Regina Maria" (222) cu un elicopter IAR 330 "Puma Naval" ambarcat la bord. Fregata va pleca miercuri, 30 iunie, din portul militar Constanta, va executa o serie de exercitii in comun cu fregata neerlandeza HNLMS "Evertsen", dupa care se va integra in gruparea navala permanenta a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 care opereaza in Marea Neagra si va participa la Exercitiul "Sea Breeze 21" din Ucraina.

Pe timpul desfasurarii exercitiului, doi elevi militari de la Scolii Militare de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgescu" vor fi ambarcati, in perioada 29 iunie -7 iulie, la bordul unui distrugator al Fortelor Navale ale SUA in Europa care participa la "Sea Breeze 21", unde vor efectua un stagiu de pregatire practica, coordonat de marinarii americani.