Record de decese in Rusia pentru a cincea zi consecutiv. Aproape 25.000 de cazuri noi raportate in ultima zi

Guvernul rus a inregistrat sambata 697 de decese din cauza Covid-19 in ultimele 24 de ore, un record pentru a cincea zi la rand in momentul in care tara este afectata de variata Delta, scrie AFP.

Rusia a inregistrat 24.439 de noi cazuri sambata, ceea ce corespunde celui mai mare numar de la mijlocul lui ianuarie cand tara iesea din al doilea val mortal.

Moscova, principalul focar al epidemiei, a inregistrat 116 morti in ultimele 24 de ore, un nivel foarte apropiat de recordul stabilit la inceputul saptamanii.

Epidemia de coronavirus a reizbucnit la mijlocul lui iunie in Rusia pe fondul unei campanii lente de vaccinare. 23,6 milioane din 146 de milioane de rusi, adica 16% din populatie, au fost convinsi sa se vaccineze.

Solicitand din nou cetatenilor sa se vaccineze, presedintele Vladimir Putin a cerut miercuri "sa fie ascultati expertii" si nu zvonurile despre Covid-19, opunandu-se unei vaccinari obligatorii la scara nationala.

Kremlinul, care a recunoscut ca nu si-a atins obiectivul de a vaccina 60% din populatie pana in august, refuza o carantinare nationala pentru a nu afecta economia.

In tara, pandemia a facut 5,5 milioane de infectari si 137.262 de morti, potrivit cifrelor oficiale. Agentia de statistica Rosstat a contabilizat 270.000 de morti la finalul lui aprilie.



