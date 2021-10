Două bombardiere rusești, zbor agresiv la doar câțiva metri de o platformă petrolieră poloneză din Marea Baltică VIDEO

Două bombardiere rusești Su-24 au efectuat marți, 26 octombrie, un zbor provocator, trecând la doar 50 de metri de o platformă petrolieră poloneză din Marea Baltică, scrie publicația poloneză Onet, care citează informații apărute pe rețelele de socializare confirmate de Forțele Armate Poloneze.

Înregistrarea, efectuată de una dintre persoanele aflată pe platforma de foraj, arată o pereche de avioane care zboară razant față de nivelul apei la doar câteva zeci de metri de instalație, scrie publicația DefenseRomânia.ro.

The flight occurred on October 26 in the afternoon, according to information. pic.twitter.com/Uqw5WvEVJ8— Status-6 (@Archer83Able) October 27, 2021