Rusia a inceput exercitii militare in Crimeea, in timp ce un distrugator american urmeaza sa intre in Marea Neagra

Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea, la care fortele aeriene ale Flotei ruse din Marea Neagra si un regiment de sisteme antiariene si antiracheta dislocat in peninsula (anexata) in contextul in care un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti.

Distrugatorul Laboon (DDG 58) din clasa Arleigh Burke a inceput traversarea Marii Mediterane pentru a ajunge in Marea Neagra pentru operatiuni de asigurare a securitatii pe mare, dupa cum a comunicat anterior Flota a 6-a SUA intr-o postare pe contul sau de Twitter.

US Navy opereaza in mod obisnuit cu aliatii din NATO si tarile partenere in Marea Neagra, se mai spune in text.

Navele din aceasta clasa sunt echipate cu rachete de croaziera Tomahawk si Harpoon, precum si sisteme antiracheta SM-3.

"In conformitate cu planul dinainte stabilit de antrenamente de pregatire militara, subunitati ale regimentului antiaerian si antiracheta din componenta Flotei ruse din Marea Neagra au trecut la indeplinirea unor sarcini comune in zona de zboruri aeriene intense", mentioneaza serviciul de presa al flotei, precizand ca actualele exercitii se desfasoara in principal pe aeroporturile militare din Crimeea si in zona de dislocare a regimentului de aparare antiaeriana si antiracheta din peninsula.

La aceste exercitii participa avioane de atac Su-24M, de recunoastere si razboi electronic SU-24MP, de lupta miltirol Su-30, de transport An-26, precum si aeronava amfibie de patrulare Be-12.

In total, componenta aeriana a Flotei ruse din Marea Neagra a mobilizat pentru acest exercitiu 15 avioane de lupta, precum si 50 de echipamente de aparare antiaeriana si antiracheta.

Pe langa distrugatorul american Laboon (DDG 58), sunt asteptate sa intre in Marea Neagra distrugatorul britanic HMS Defender si fregata olandeza HNLMS Evertsen, aflate in prezent la Istanbul.

In acest context, fostul comandant al Flotei ruse din Marea Neagra, amiralul (r.) Vladimir Komoedov, a declarat pentru Interfax ca armata rusa va trebui sa-si sporeasca gradul de alerta.

"In ceea ce ne priveste, aceste nave evident nu sunt binevenite. Nimeni nu le va intampina cu garda de onoare, dar evident le vom urmari actiunile, prin monitorizare nemijlocita pe mare, din aer si din spatiu", a spus Komoedov, adaugand ca navele statelor NATO neriverane Marii Negre nu incalca Conventia de la Montreux, dar ca prea si-au intensificat activitatile in regiune. "Nici macar in perioada sovietica nu a existat asa ceva", sustine el.

Dupa izbucnirea crizei in estul Ucrainei, navele marinei SUA si ale altor tari membre NATO intra in mod regulat in Marea Neagra, noteaza Interfax.

Precedentele exercitii militare in Crimeea au avut loc la sfarsitul lunii aprilie, ca parte a unor manevre mai ample in regiune, dupa ce Rusia fusese acuzata ca a mobilizat circa 100.000 de militari si importante capacitati tehnice in apropiere de frontiera cu Ucraina si in Crimeea, suscitand temeri privind o noua escaladare a violentelor in estul Ucrainei.

La 23 aprilie, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a anuntat inceperea retragerii trupelor ruse spre bazele lor permanente, dar Kievul sustine ca Rusia a retras un numar nesemnificativ de militari si de echipamente de la frontiera sa.