Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, suspendat din profesie din cauza unor declaratii mincinoase

Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump si fost primar al orasului New York, a fost suspendat de Curtea Suprema a statului New York, unde nu va mai putea sa practice dreptul, pana la noi dispozitii, pentru ca a facut o serie de declaratii mincinoase in vederea favorizarii realegerii fostului presedinte american, relateaza AFP si DPA.

Documentele de la dosar nu precizeaza cine a sesizat Comisia de reclamatii a avocatilor (Attorney Grievance Committee), aflata la originea procedurii, dar conform New York Times ar fi vorba de zeci de avocati newyorkezi de prim-plan.

Dupa scrutinul prezidential american de la 3 noiembrie 2020, Rudy Giuliani a devenit simbolul luptei lui Donald Trump de a obtine invalidarea, fara a putea aduce probe tangibile, a rezultatelor alegerilor, care l-au dat invingator pe adversarul sau Joe Biden.

Fostul primar al New Yorkului din perioada 1994-2001, in prezent in varsta de 77 de ani, a pledat, fara succes, in fata justitiei din mai multe state cheie pentru a obtine anularea scrutinului.

Comisia a reamintit ca avocatul a lasat de inteles, in fata unui tribunal din Pennsylvania, ca alegerile au fost fraudate, desi nu sesizase aceasta instanta decat asupra unor chestiuni tehnice.

El a fost de asemenea acuzat ca a afirmat ca mii de buletine de vot legate de persoane decedate au fost numarate in Pennsylvania, o acuzatie niciodata confirmata.

Comisia a invocat de asemenea acuzatii avansate de Giuliani despre alegerile din Georgia si Arizona.

"Nu putem decat sa subliniem gravitatea faptelor" lui Rudy Giuliani, a scris Curtea intr-o decizie anuntata joi. "Aceasta tara este devastata de atacuri care vizeaza legitimitatea alegerilor din 2020 si a presedintelui nostru actual, Joseph R. Biden", au continuat cei cinci magistrat care o compun.

"Declaratiile mincinoase urmaresc erodarea increderii in alegerile noastre si in guvern in general", se arata in decizie. Cand ele apartin unui avocat, "afecteaza reputatia intregii profesii".

Curtea a invocat de asemenea evenimentele de la 6 ianuarie, cand protestatari, majoritatea sustinatori ai lui Donald Trump, au invadat Capitoliul, la Washington. In opinia magistratilor, ele arata "amploarea daunelor care pot aparea atunci cand publicul este pacalit de false informatii despre alegeri"

FBI investigheaza activitatea de consultanta derulata de Rudy Giuliani in Romania

Luna trecuta, agentii FBI au efectuat perchezitii in biroul si apartamentul din New York ale lui Giuliani si au confiscat telefoane si computere, ca parte a anchetei cu privire la eventuala incalcare a legii prin munca lui pentru entitati straine, inclusiv incalcarea Foreign Agents Registration Act (FARA).

Giuliani a spus ca niciodata nu a reprezentat un cetatean strain si ca stipuleaza in mod special in contractele sale ca nu va face lobby pentru entitati straine sau ca nu le va reprezenta.

In 2018, Rudy Giuliani i-a scris o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care deplangea "excesele" facute de Directia Nationala Anticoruptie si a cerut amnistie pentru cei care au fost condamnati pentru infractiuni de catre acest organism in ultimii ani.

Ce nu a mentionat Giuliani in scrisoare a fost ca a trimis-o in numele Freeh Group, firma de consultanta infiintata de Louis Freeh, fost director FBI, care i-a platit fostului primar un onorariu pentru a lucra la proiectul Romania. In 2018, Giuliani a refuzat sa dezvaluie suma si scrisoarea este singurul document al sau legat de Romania care este cunoscut.