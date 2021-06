Inatlnirea a avut loc in cadrul Antalya Diplomasi Forumu FOTO Facebook / Ministerul Afacerilor Externe

Situatia de securitate la Marea Neagra si aspiratiile europene si euroatlantice ale Ucrainei s-au numarat printre temele abordate de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, sambata, 19 iunie, intr-o intalnire din marja Forumului de Diplomatie de la Antalya.

Cele doua parti au discutat insa si de problema minoritatii romane din Ucraina si a solicitat Kievului recunoasterea oficiala a inexistentei "limbii moldovenesti".

Potrivit unui comunicat al MAE ministrii roman si ucrainean au realizat o evaluare a stadiului implementarii aspectelor convenite cu prilejul convorbirii telefonice a presedintilor Romaniei si Ucrainei din 12 mai 2021, precum si in urma consultarilor celor doi sefi ai diplomatiilor din 23 aprilie de la Bucuresti, cand ministrul ucrainean a participat impreuna cu omologul georgian la reuniunea extinsa a Trilateralei Romania-Polonia-Turcia gazduita de ministrul Aurescu.

Aurescu a pus accent in discutiile cu omologul ucrainean pe necesitatea identificarii cat mai curand de solutii durabile pentru drepturile persoanelor apartinand minoritatii romane din Ucraina.

Ministrul roman a subliniat necesitatea reluarii activitatii Comisiei mixte interguvernamentale privind protectia drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale si a finalizarii negocierilor pe marginea Protocolului de cooperare bilaterala romano-ucraineana in domeniul invatamantului. Omologul ucrainean a confirmat deschiderea partii ucrainene pentru finalizarea formalitatilor necesare cat mai curand.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat solicitarea catre Ucraina ca, pornind de la recunoasterea identitatii intre limba romana si asa-zisa "limba moldoveneasca", confirmata de partea ucraineana in luna aprilie 2021, aceasta sa recunoasca oficial inexistenta "limbii moldovenesti".

Totodata, cei doi ministri de Externe au discutat despre demersurile aflate in curs privind extinderea reprezentarii consulare in cele doua state, prin infiintarea unui Birou consular la Ismail, parte a Consulatului General al Romaniei la Odessa si, respectiv, a unui Consulat al Ucrainei la Sighetu Marmatiei.

Cu privire la evolutiile legate de pandemia de COVID-19, ministrul ucrainean a multumit pentru ajutorul umanitar acordat de tara noastra Ucrainei, la 28 mai, constand in echipamente si materiale medicale in valoare de peste 1,1 milioane euro, precum si pentru decizia Guvernului Romaniei din 16 iunie 2021 prin care a fost aprobata acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constand in 100.800 doze de vaccin anti-COVID-19.

Ministrul Aurescu a apreciat "atitudinea retinuta" manifestata de omologul ucrainean privind situatia de securitate din regiunea Marii Negre, "de natura sa favorizeze diminuarea tensiunilor".

Ministrul ucrainean a subliniat sprijinul Romaniei pentru continuarea si aprofundarea cooperarii Ucrainei cu Alianta Nord-Atlantica, in baza mecanismelor deja stabilite, pornind de la aspiratiile euroatlantice ale Ucrainei si, totodata, de la angajamentele cuprinzatoare de reforma asumate de statul vecin in acest sens. Cei doi ministri au discutat, in acest sens, despre rezultatele Summitului NATO din 14 iunie.