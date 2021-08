Mesajul tulburător al unei românce care refuză să părăsească Afganistanul: „Nu am niciun motiv să plec”

Ermina Strutinschi, o tânără din Suceava care în ultimii șapte ani a locuit în Afganistan, a transmis un mesaj prin care își asigură prietenii și familia că este în siguranță și spune că nu are motive să părăsească țara proclamată acum Emirat Islamic.

Potrivit Stirisuceava.net, Ermina Strutinschi locuiește în Kabul, capitala Afganistanului, și este directorul filialei locale a International NGO Safety Organisation. Ea spune că orașul este „în mare parte calm”, că a trecut fără probleme prin punctele de control ale luptătorilor talibani, că magazinele sunt deschise și că electricitatea și telecomunicațiile funcționează.

Ermina Strutinschi spune că nu are motive să plece din Kabul și a criticat modul în care mass-media a reflectat asaltul talibanilor asupra Republicii Afgane.

Potrivit jurnaliștilor suceveni, românca cere să nu îi mai fie transmise mesaje prin care i se cere să plece de acolo, chiar dacă recunoaște că și părinții ei sunt terifiați și nu mai au încredere în judecata ei pentru că refuză să plece din Agfanistan.

Mesajul a fost publicat în limbile română și engleză, cu mici diferențe de conținut între cele două.

Mesajul publicat de Ermina Strutinschi:

„Dragii mei,

Mulțumesc pentru urările de ziua mea. Într-adevăr s-a dovedit să fie una memorabilă. Sunt în Kabul, în siguranță, și, în ciuda scenelor de groază filmate la aeroport pe care le vedeți pe ecranele voastre acum, orașul e în mare parte calm, și nu am nici un motiv să plec. Am trecut prin puncte de control talibane fără probleme, chiar ca femeie și ca cetățean internațional. Am cumpărat legume în bazar și am vorbit cu negustori.

Magazinele sunt deschise, electricitatea și telecomunicațiile funcționează. Nu am fost amenințată direct. Ceea ce nu am nevoie de la voi e presiune cum că ar trebui să plec – nu am cum la momentul acesta, din cauza situației de la aeroport, chiar dacă aș vrea, și nu vreau să plec în primul rând.

Sunt în siguranță. Într-adevăr, situația este fluidă, șocantă pentru mulți, și mulți afgani au îngrijorări legitime în privința propriei persoane. În mod tragic, comunitatea internațională, inclusiv unele ambasade vestice care erau privite de mulți prieteni afgani că bastioane ale drepturilor omului și ale securității, au fugit.

Câteva țări au impus un regim neanuntat de sancțiuni care va afecta civilii afgani cel mai mult, și nu nouă administrație. Băncile, rezervele de bani pentru populație, și situația economică în general sunt cea mai mare îngrijorare acum. Ce am nevoie de la voi e încredere în valoarea asistenței umanitare și de dezvoltare în Afganistan, și susținere și răbdare pentru mine personal.

Pentru cei care lucrează în mass media, trebuie să realizați că titluri că “Infernul Afgan” și “Criză în Afganistan” sunt periculoase. Haosul de la Aeroportul Internațional Hmid Karzai în acest moment se datorează reportajelor iresponsabile, care sunt imediat preluate de presă afgană. Într-o măsură cel puțîn, Emiratul Islamic al Afganistanului (Talibanii) nu au câștigat militar, ci au învins într-o bătălie a narativelor.

Asta a fost posibil datorită mass media alarmiste, alimentată de o strategie vestică nefericită de a accelera “negocierile de pace” prin subminarea legitimității fostului guvern. Zvonurile se transformă în fapte prin jurnalism înfometat, și asta a inclus publicații vestice redutabile. Uneori mă întreb, sincer, cum anumite articole au trecut printr-un proces editiorial.

În mod significativ, aceste reportaje creează îngrijorări și presiune pe internationalii rămași aici din partea familiilor și prietenilor de acasă. Personal, am fost contactată de sute de persoane care mi-au spus să plec și cum să plec – m-am chinuit să-mi amintesc cine sunt aceste persoane, în multe cazuri.

Părinții mei sunt terifiați de această narativă unilaterală, și au încetat să aibă încredere în abilitatea mea de a-mi aprecia mediul de operare chiar dacă sunt de peste șapte ani în această țară și acest oraș, majoritatea timpului în afară unei baze militarizate și responsabilă pentru propria siguranță și cea a angajaților mei. Sunt disponibilă, în măsură în care timpul îmi permite și off the record, să vorbesc cu oricine din media”.



My dears,

Thank you all for the birthday wishes. This surely turned out to be a memorable one. I am in Kabul, safe, and despite the scenes at the airport that you all see on TV nowadays, most of the city is calm, and there is no reason for me to leave. I have passed through Taliban checkpoints without an issue, as a woman and a foreigner. I have bought vegetables in the bazaar and spoke to shopkeepers. Shops are open, electricity and telecommunications work. I have not been directly threatened. What I need from you is not pressure to go out – I cannot leave right now even if I wanted to, given the situation at the airport, and I do not want to leave. I am safe.

Yes, the environment is fluid, shocking for many, and many Afghans have legitimate concerns about their safety. Tragically, the international community, including some western embassies that many Afghan friends looked up to as bastions of human rights and security, are fleeing, and countries are imposing an unannounced sanctions regime that will affect Afghan civilians the most, and not the new government. Banks, cash availability, and the economic situation are the main concern right now. What I need is your trust in the value of humanitarian and development assistance in Afghanistan, and, personally, support and patience.

For those working in media, be aware that titles such as “The Afghan Inferno” and “Crisis in Afghanistan” are dangerous. The chaos at Hamid Karzai International Airport right now is due to such irresponsible media coverage, which is swiftly translated into Afghan media. To an extent, the Islamic Emirate of Afghanistan did not win militarily, but won a battle of narratives.

This was because of alarmist media that sells, fuelled by an ill-fated western push to get “peace negotiations” going by undermining the legitimacy of the government. Rumours transform into facts through hungry journalism, and this has included reputable publications. Sometimes I wonder, sincerely, how some things pass through an editor.

These reports also create concern and pressure on us internationals left here from families and friends back home; I have personally been contacted by hundreds of people urging me to get out, some of whom I have issues remembering; my parents are terrified because of this one-sided narrative, and they have stopped trusting my judgement even as I have lived for over seven years in this country outside the confines of a militarised compound. Our families’ and friends’ concerns are entirely on you. As such, I am happy to speak, off the record and as my time allows, to anyone in the media”.